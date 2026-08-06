Avatar Atakan Ailesiyle Bodrum'da: Cennet Koyu'nda Tatil Keyfi!

Avatar Atakan lakabıyla tanınan ünlü dövüş sporcusu ve oyuncu Çağan Atakan Arslan eşi Serap Arslan ve küçük kızları Zenia ile birlikte Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz tatilinin tadını çıkarırken görüntülendi. Yoğun geçen çalışma temposunun ardından ailece yorgunluk atan ünlü isimler plajda neşeli ve samimi halleriyle dikkat çekti.

Cennet Koyu'nda Ailece Tatil Keyfi

Bodrum'un en popüler yerlerinden biri olan Cennet Koyu'nda objektiflere yansıyan Arslan ailesi gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Kızları Zenia ile yakından ilgilenen ve onunla suda eğlenceli vakit geçiren Çağan Atakan Arslan örnek bir baba profili sergiledi. Bir süre sonra eşi Serap Arslan'ın da deniz kenarında yanlarına dahil olmasıyla ünlü çift, ailece keyifli anlar yaşadı.

Örnek Aile Yaşamlarıyla Takdir Topluyorlar

Şubat 2017'de görkemli bir düğünle dünyaevine giren Çağan Atakan Arslan ve Serap Arslan çifti mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alıyor. İkilinin 2018 yılında Leon Aslan adını verdikleri oğulları 2023 yılında ise Zenia adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. Bodrum'daki tatil karelerinde neşeli tavırlarıyla göz dolduran aile tatilcilerin ve hayranlarının da ilgisini topladı.