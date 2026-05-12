Yeraltı Dizisinde Senaryo Krizi Çıktı. İzleyici Boykotu Kapıda mı?

Now TV'nin çarşamba akşamları izleyicileri ekrana kilitleyen yapımı Yeraltı, yayınlanan son fragmanıyla sosyal medyada depreme yol açtı. Güçlü oyuncu kadrosu ve orijinal senaryosuyla övgüleri toplayan dizi bu kez senaryosundaki radikal hamleyle konuşuluyor.



Sadık İzleyici Kitlesi İsyan Bayrağını Açtı

Sultan karakterinin Haydar Ali’yi öptüğü sahne dizinin fanları tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Sultan ve Haydar Ali arasındaki sürpriz yakınlaşma hikayenin temellerine aykırı bulundu ve izleyiciler tarafından karakter suikastı olarak nitelendirildi. Başından beri bağ kurulan karakterlerin bir anda tanınmaz hale gelmesi, senaryoya olan güvenin sarsılmasına neden oldu.

Olumsuz yorumlar da peş peşe geldi. "Suç draması izlemeye gelmiştik, kendimizi bir aldatma sarmalında bulduk" diyen izleyiciler yapımın tür değiştirdiğine dair ciddi endişelerini dile getirdi.

"Artık İzlemeyeceğim" Boykotu ve Beraberinde Gelen Reyting Riski

Pek çok izleyici dizinin kendi dokusundan koparak ucuz entrikalara yönelmesini protesto etmek amacıyla çarşamba gecesi ekran karşısına geçmeme kararı aldığını duyurdu.

Aynı akşam yayımlanan Eşref Rüya gibi güçlü rakiplerini geride bırakan Yeraltı böylece ilk kez “izlememe" kampanyasıyla karşı karşıya kaldı.



Yapım Şirketi Sessizliğini Koruyor

İzleyicinin talebi karakterlerin özüne sadık kalınması ve derinlikli bir suç hikayesi sunulması oldu. Yoğun tepkilere dair henüz resmi bir açıklama gelmiş değil ancak sektör analistleri senaryo bu yönde devam ederse Yeraltı zirvedeki yerini kaybedebilir diyor.

Dizinin önümüzdeki haftalarda alacağı reyting puanları izleyici beklentisinin yapım üzerindeki etkisini gösterecek. Yeraltı’nın bu virajdan nasıl döneceğiyse merak konusu.