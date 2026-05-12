7 Kez Evlenen Seda Sayan'dan Şaşırtan Çıkış: "Düğün Yapmayın"

Ünlü sanatçı Seda Sayan, Kafa TV ekranlarında yayınlanan programındaki samimi açıklamalarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan ismi haline geldi. Yeni evlenecek çiftlere seslenen Kadırgalı, "Düğün yapmayın" dedi.

"Düğün Yapmayın, IBAN Verin"

Düğün masraflarının giderek artması Seda Sayan'ın da dikkatinden kaçmadı. Gençlere seslenen ünlü sanatçı, "Düğün işlerinden vazgeçin" ifadelerini kullandı. Seda Sayan'dan oldukça çarpıcı bir öneri daha geldi. Kadırgalı, düğün davetiyelerini IBAN numarası eklenmesini istedi:



"Düğün işlerinden vazgeçin. Astarı yüzünden pahalı, hem de kimseyi memnun edemezsiniz. Nikah yapın, davetiyeye IBAN verin, atsınlar paraları oraya."



"Damadın Babasının Donunu Niye Biz Alıyoruz?"

Açıklamalarını her zamanki açık sözlülüğü ve esprili diliyle sürdüren Seda Sayan çeyiz ve düğün geleneklerine de tepki gösterdi:



"Damadın babasının donunu niye biz alıyoruz abi, bana ne terliğinden?"

Sayan'ın bu sözleri sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Düğün gelenekleri ve eski adetler yeniden gündeme taşındı.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Seda Sayan'ın yaklaşımı sosyal medyada oldukça ses getirdi. Bazı kullanıcılar sanatçıya destek olurken, başka bir kesim ise Kadırgalı'yı haksız buldu ve eski gelenekleri destekledi.

Şaşalı Düğünler, Gelinlikler...

Daha önce 7 kez evlenen Seda Sayan'a geçmişte yaptığı düğünler de hatırlatıldı. Bir Twitter kullanıcısının "Defalarca evlenip şaşalı düğünler, gelinlikler giyen biri olarak Seda Sayan çok mantıklı açıklama yapıyor. Fakat bunu ilk defa yaşayacak olan bir genç kızı nasıl ikna edeceksin?" sözleri gündem oldu.

Başka bir kullanıcı ise, "Tamam abla sen bir sonraki düğününde öyle yap" diyerek Seda Sayan'ın eski evliliklerine göndermede bulundu.

Çiftlerin düğün ve ev kurma sürecinde yaşadığı zorluklar sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.