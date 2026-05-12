Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku’nun Görüntüsü Şaşırttı: Dövmeli ve Tarz Sahibi

İlkay Kayku, Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir’de canlandırdığı "Fidan" karakteriyle büyük beğeni topluyor. Oyuncu geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda hem kariyeri hem de özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“FİDAN’A HİÇ BENZEMİYORUM”





Kanal D’nin rekortmen dizisi Uzak Şehir’de canlandırdığı Fidan karakteriyle kariyerinde yükselişe geçen İlkay Kayku, samimi açıklamalarda bulundu. Gündelik hayatta dövmeleriyle, saçlarıyla ve tarzıyla bambaşka bir görünüme sahip olan usta oyuncu, “Fidan’a hiç benzemiyorum. Ama karakteri kabul etme konusunda hiç güçlük çekmedim” açıklamasında bulundu.

“AŞKIN YANINDA DURMAYA BAŞLADI”





Kayku, canlandırdığı karakterin değişimi hakkında da ip uçları verdi. Başlarda Fidan'a hak verdiğini ve yaptıklarını doğru bulduğunu söyleyen başarılı oyuncu, “Çocuklarının hayatları güzel olsun diye çabalıyordu. Kötülük değil bu” deyip ekledi:

"Onların iyiliği için olduğuna inanıyordu ama bir yerden sonra tüm platformlarda olduğu gibi aşk bunu yendi. Fidan da aşkın yanında durmaya karar verdi. Keyifli de oldu diye düşünüyorum. Kendince bir tarzı oluştu."



“BU İŞTE BİZ ÇOK ZEVK ALDIK”





İlkay Kayku, Hakan Gence’ye verdiği röportajda Uzak Şehir’in fenomene dönüşmesi ilgili düşüncelerini de aktardı:

“Herhalde biz; ekip ve oyuncular sevince izleyen de seviyor. Yani kendinden hoşlanan birini izlemek çok güzeldir. Bu işte biz çok zevk aldık, bu da insanlara seyir zevki verdi."



AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, Pazartesi akşamları Kanal D'de ekrana geliyor. Dizinin başrollerine Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba yer alıyor. Dizi başladığı günden itibaren reyting rekorları kırmaya devam ediyor.