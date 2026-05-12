Survivor'da Büyük Olay: Acun Ilıcalı, Ramazan'ı Yerin Dibine Soktu!

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’da tansiyon yükseldi, yeni bölümün fragmanını izleyenler hayretler içinde kaldı! Yarışma tarihindeki en sert konseylerden biri yayımlanacak yeni bölümde yaşandı. Fragmanda Acun Ilıcalı’nın yarışmacı Ramazan’a karşı sergilediği sert tavır dikkat çekti. Ada konseyinde soğuk rüzgarlar eserken Ilıcalı’nın kurduğu cümleler şimdiden sosyal medyanın gündemine oturdu.



Acun Ilıcalı’dan Sert Tepki: "Bu Hakkı Nereden Buluyorsun?"



Barış'a hırsız ve beş para etmez gibi ağır ifadelerle yüklenen Ramazan, Acun Ilıcalı'dan nasibini aldı. "Sen bir yarışmacıya hırsız ya da beş para etmez deme hakkını nereden buluyorsun?” çıkışı karşısında ne diyeceğini bilemedi.



"Efendiliği Eziklik Sanıyorsunuz"



Giderek daha da sinirlenen Acun "Efendiliği siz eziklik sanıyorsunuz" sözleriyle Ramazan'a yüklenmeye devam etti. Konseydeki diğer yarışmacılar da büyük bir sessizlikle bu tartışmayı izledi.



Geçmişteki "Ekmek" Olayına Gönderme Yaptı



Ramazan’ın Barış’a yönelik hırsızlık suçlamasına karşılık daha önce yaşanmış olan olaylardan da bahseden Acun sözlerine şöyle devam etti: "Sen hiç Yunan kampına gittin mi? Ödüle gittiğin zaman ekmekleri çuvala doldurdun mu?"



Survivor’da Disiplin Cezası Yolda mı?



Survivor'da bir yaptırım olacak mı, bu tartışma cezayla mı sonuçlanacak? Yarışmanın müdavimleri bu ve pek çok soruyu sosyal medyanın gündemine taşıdı. Ayrıca bu çıkış sonrası Ramazan'ın ne söyleyeceği de büyük merak konusu oldu.

