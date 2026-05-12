Atakan Özyurt ve Bilal Hancı'dan Flaş Açıklama: Fatih Yasin'e Öyle Bir Cevap Verdiler ki...

Türkiye’nin en popüler YouTube gruplarından biri olan Kafalar cephesinde sular durulmuyor. Fatih Yasin geçtiğimiz günlerde Amerika’ya yerleştiğini ve grubun dağıldığını açıklamıştı. Bu açıklamalardan sonra gözler Atakan Özyurt ve Bilal Hancı’ya çevrildi. İkiliden beklenen açıklama geldi.

Atakan Özyurt: "Giderken Bizimle Vedalaşmadı"



Atakan Özyurt ve Bilal Hancı birlikte kamera karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Atakan Özyurt, Fatih Yasin’in veda videosuyla şoke olduklarını söyledi:

"Kafalar’ın dağıldığını Fatih Yasin’in yayınladığı videodan öğrendik. Giderken bize veda etmedi."

Bilal Hancı: "Geri Geleceğim Dedi"

Bilal Hancı ise Fatih Yasin’in gidişinin ani olmadığını ima ederek, "Fatih giderken normal konuşup gitti. ‘Geri geleceğim' dedi. Biz geri döneceğini ve birlikte video çekmeye devam edeceğimizi biliyorduk." cümlelerini kullandı.



Ayrıca Bilal Hancı, Atakan Özyurt'un eşine yapılan yorumlara da cevap verdi. "Kızcağız neden bizim dağılmamızı istesin. Kocası eve ekmeği bu videolardan kazandığı parayla götürüyor" diye konuşan Bilal Hancı arkadaşına destek oldu. Atakan Özyurt da eşiyle alakalı bir problem olmadığını söyledi.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Açıklamaların ardından Kafalar hayranları sosyal medyada ikiye bölündü. Bir kısım kullanıcı Fatih Yasin’i desteklerken, diğer bir kesim ise yılların dostluğunun bir video ile bitirilmesini "vefasızlık" olarak değerlendirdi ve Atakan Özyurt ve Bilal Hancı'dan yana taraf oldu. Sosyal medyada başlayan tartışma devam ediyor.

Atakan Özyurt ve Bilal Hancı Birlikte Devam Edebilir

Yapılan açıklamaların ardından Atakan Özyurt ve Bilal Hancı'nın Fatih Yasin'le olan tüm bağlarını kopardığı düşünülüyor. İkilinin yeni bir kanal açarak yollarına Fatih Yasin olmadan birlikte devam etmesi bekleniyor. Fatih Yasin'in ise kız arkadaşıyla birlikte yerleştiği Amerika'dan videolar paylaşacağı düşünülüyor.

Bakalım önümüzdeki günlerde Kafalar grubunun akibeti ne olacak?