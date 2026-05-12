İzleyiciden "Delikanlı" Tepkisi: "Günü Değişsin"

Show TV ekranlarında büyük umutlarla başlayan, ancak reyting savaşına yenik düşen Delikanlı dizisinin 7. bölümüyle final yapması bekleniyor. Dizinin 6. bölümünün yayınlanması sosyal medyada gündem oldu. Delikanlı'nın haftaya final yapacak olması dizinin sadık izleyicilerinin tepkilerine neden oldu.

7. Bölümde Veda Ediyor

Başrollerinde Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve yükselen yıldız Mina Demirtaş’ın yer aldığı, OGM Pictures imzalı, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği Delikanlı'nin reytingleri düşmeye başlayınca yönetmen değişikliğine gidilmişti. Zeynep Günay 5. bölümle birlikte görevini devretmişti. Ondan boşalan yönetmen koltuğuna ise Aybike Ertürk geçmişti. Ancak bu hamle de dizinin kaderini değiştirmeye yetmedi. Dün akşam 6. bölümüyle ekrana gelen Delikanlı önümüzdeki hafta yayınlanacak olan 7. bölümüyle ekran yolculuğunu tamamlayacak.



"Günü Değişsin" Kampanyası

Dün akşam yayınlanan bölümün ardından sosyal medya platformlarında adeta bir "Delikanlı" fırtınası koptu. Dizinin sıkı izleyicisi olan takipçiler alınan bu karardan memnun olmadı. Yapım şirketine ve kanala seslenen sosyal medya kullanıcıları yeni bir öneri sundu: "Günü değişsin."

Hatta takipçiler dizi için en uygun günün "Salı" olduğunu bile savundu.

Sosyal Medyadan Yorum Yağdı

Delikanlı'nın final yapmasını istemeyen izleyenler sosyal medyayı yorum yağmuruna tuttu. Bir kullanıcı, "Bu kadar kaliteli bir kadroya bu son yakışmadı, final olmasın!" diyerek tepkisini dile getirirken başka biri "Hikaye yeni açılıyordu, final yapmayı kesinlikle hak etmiyor." sözleriyle diziye verdiği desteği gösterdi.

Fakat sosyal medyada öne çıkan en önemli yorum "Günü değişmeliydi, yanlış günün kurbanı oldu." şekline atılan mesajlar oldu.



Final İçin Geri Sayım Başladı

Fakat her şeye rağmen dizi için geri sayım başladı. Delikanlı her ne kadar sosyal medyada etkileşim almış olsa da televizyon reytinglerinde beklenen eşiği geçemedi. Şimdi gözler haftaya ekrana gelecek olan final bölümüne çevrildi.

