Yeraltı Dizisinde Büyük Senaryo Hatası: İzleyici Mantık Boşluğunu Yakaladı!

Yeraltı dizisinin 13. bölümündeki 25 yıllık baba ölümü ve 17 yaşındaki Melek detayı izleyiciyi şaşırttı. Senaryo hatası mı yoksa sır mı? İşte tüm detaylar!

Yayın Tarihi : 30-04-2026 12:35

Yeraltı dizisi, dün akşam yayınlanan 13. bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Reyting listelerinde Eşref Rüya dizisini geride bırakan yapım, zirveye yerleşerek büyük bir başarı elde etti. Ancak son bölümde senaryodaki bazı detaylar izleyicinin dikkatinden kaçmadı. Özellikle karakterlerin geçmişine dair verilen bilgiler, sosyal medya platformlarında geniş çaplı bir tartışma başlattı.

Senaryodaki Matematik Hatası Tartışılıyor

Dizinin hikaye akışında Haydar Ali karakterinin kardeşi olan Melek karakteri üzerine odaklanıldı. Bölüm içerisinde Melek’in 17 yaşında olduğu net bir şekilde vurgulandı. Fakat aynı sahnelerde, kardeşlerin babasının 25 yıl önce öldüğüne dair bir bilgi paylaşıldı. Bu durum, izleyiciler arasında büyük bir kafa karışıklığına yol açtı. Aradaki sekiz yıllık fark, dikkatli izleyiciler tarafından anında fark edildi.

Sosyal Medya Kullanıcıları Yanıt Arıyor

Yaşanan bu mantık boşluğu sonrası dizi takipçileri soluğu X platformunda aldı. Kullanıcılar, bu durumun basit bir senaryo hatası olup olmadığını sorgulamaya başladı. Bazı izleyiciler Melek karakterinin üvey evlat olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Diğer taraftan, babasının ölümüyle ilgili verilen tarihin yanlış yazılmış olabileceği düşüncesi de ağırlık kazandı. Yapım ekibinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kadrodaki Ayrılık ve Gelecek Bölümler

Hatalı detayların yanı sıra, dizide yaşanan bir ayrılık da geceye damga vurdu. Yeraltı dizisi oyuncu kadrosundan bir ismin hikayeye veda etmesi, seyirciyi şaşırttı. Reytinglerdeki liderliğini sürdüren yapım, bu tartışmalarla birlikte dijital dünyada en çok konuşulan konular arasına girdi. İzleyiciler, önümüzdeki bölümlerde bu tutarsızlığın bir gizeme mi bağlanacağını yoksa düzeltilip düzeltilmeyeceğini merakla bekliyor.

 

