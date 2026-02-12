Yeraltı Dizisi Zirveye El Koydu: Eşref Rüya’yı Tahtından Etti!

Yeraltı dizisi reytingleri nasıl? Deniz Can Aktaş, Uraz Kaygılaroğlu ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı Yeraltı dizisinin zirveye yerleştiği 3. bölüm reyting sonuçları haberimizde...

Yeraltı Dizisi Zirveye El Koydu: Eşref Rüya'yı Tahtından Etti!
Yayın Tarihi : 12-02-2026 11:28

Başrollerini Deniz Can Aktaş, Uraz Kaygılaroğlu, Devrim Özkan ve Sümeyye Aydoğan gibi yıldız isimlerin paylaştığı Medyapım imzalı Yeraltı dizisi, henüz 3. bölümünde büyük bir başarıya imza attı. Ekranlara hızlı bir giriş yapan yapım, reyting listelerini altüst ederek zirvenin yeni sahibi oldu.

Eşref Rüya’yı Geride Bıraktı

Yayınlandığı ilk günden itibaren merak uyandıran dizi, 3. bölümüyle izleyici kitlesini genişletmeyi başardı. Uzun süredir zirveyi kimseye bırakmayan Eşref Rüya dizisini tahtından indiren Yeraltı, üç kategoride de birincilik koltuğuna oturdu.

İşte Yeraltı'nın 3. Bölüm Reyting Karnesi:

Kategori Reyting Oranı
Tüm Kişiler (TOTAL) 7.41
AB Grubu 6.81
ABC1 Grubu 7.49

Kadro Gücü ve Hikaye Başarısı

Dizinin başarısının arkasında, birbirine çok yakıştırılan oyuncu kadrosu kadar, sürükleyici ve sert hikayesi de yatıyor.

  • Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş: İkilinin ekran uyumu sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

  • Uraz Kaygılaroğlu: Farklı karakteriyle dizinin tansiyonunu yükseltmeye devam ediyor.

  • Sümeyye Aydoğan: Performansıyla hikayenin kilit noktalarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sektörde Kartlar Yeniden Karılıyor

Medyapım'ın bu iddialı çıkışı, diğer diziler arasındaki rekabeti de kızıştırdı. Reytinglerin her geçen hafta artması, Yeraltı'nın sezonun en iddialı yapımı olma yolunda ilerlediğini gösteriyor.

