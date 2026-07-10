Yeraltı Dizisi Bitti Yeni Macera Başladı! Devrim Özkan'ın Film Setinden İlk Kare Sızdı!

Son dönemde hem başarılı oyunculuk performansı hem de özel hayatıyla magazin gündeminin en üst sıralarında yer alan güzel oyuncu Devrim Özkan kelimenin tam anlamıyla dur durak bilmiyor. Rol aldığı fenomen yapım Yeraltı dizisinde hayat verdiği Ceylan karakteriyle izleyicilerden ve eleştirmenlerden tam not alan başarılı aktris dizisinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkmak yerine çalışmayı tercih etti. Sezonun bitmesiyle birlikte yapımcılardan ardı ardına iddialı teklifler alan Özkan yeni sinema filmi projesi için vakit kaybetmeden sete çıktı.

Gözlerden uzak yürütülmeye çalışılan projenin çekimleri tüm hızıyla sürerken merakla beklenen set arkası görüntüleri internet dünyasına sızdırıldı.

Set Arkası Pozları Kısa Sürede Gündem Oldu

Yeni film projesi için kamera karşısına geçen Devrim Özkan'ın setten sızan ilk karesi sosyal medya platformlarında adeta bir bomba etkisi yarattı. Güzel oyuncunun çabasız zarafetini ve yeni karakterinin ipuçlarını barındıran bu doğal fotoğraf hayranları tarafından kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Set ışıkları altında her zamanki gibi ışıl ışıl parlayan Özkan'In bu kararlı ve çalışkan duruşu takipçilerinden tam not almayı başardı.

Deniz Can Aktaş ile El Ele Yakalanmıştı: Aşk İddiaları Güçleniyor

Devrim Özkan'ın set heyecanının yanı sıra magazin kulislerinde konuşulan aşk iddiaları da sıcaklığını koruyor. Yeraltı dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği başarılı partneri Deniz Can Aktaş'la aralarında aşk yaşandığına dair dedikodular uzun süredir dijital dünyayı meşgul ediyordu. Geçtiğimiz günlerde yurt dışında gözlerden uzak tatil yapan ikilinin el ele yakalanması bu iddiaları tamamen kanıtlar nitelikte oldu. Hem kariyerinde hem de özel hayatında oldukça hareketli ve dengeli bir lifestyle çizgisi yakalayan Devrim Özkan sızdırılan bu son set karesiyle haftanın en çok konuşulan magazin ve sosyal medya manşetleri arasındaki yerini sarsılmaz bir şekilde aldı.