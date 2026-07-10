Ricky Martin Özel Jetiyle İstanbul'a İndi: Şov Yarın Akşam!

Latin pop müziğinin dünyaca ünlü ismi Ricky Martin, 15 yıllık aranın ardından gerçekleştireceği İstanbul konseri için özel jetiyle Türkiye'ye geldi.

Ricky Martin Özel Jetiyle İstanbul'a İndi: Şov Yarın Akşam!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-07-2026 18:01

Dünya genelinde milyonlarca hayranı bulunan Porto Rikolu efsanevi sanatçı Ricky Martin, uzun sürenin ardından yeniden İstanbul'a ayak bastı. 10 Temmuz 2026 Cuma günü öğleden sonra saatlerinde kendisini ve ailesini taşıyan özel jetiyle İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapan ünlü yıldız kapıda bekleyen basın mensuplarına karşı son derece neşeli ve enerjik bir tavır sergiledi. Türkiye’deki müzikseverlerle en son 15 yıl önce buluşan pop ikonunu karşılamak üzere apronda çok sayıda gazeteci hazır bulundu. Yoğun seyahat programına ve uzun uçuş saatlerine rağmen basın mensuplarını selamlayan Martin kendisini görüntüleyen kameralara gülümseyerek samimi açıklamalarda bulundu.

"Yarın Akşam Çok Büyük Bir Şov Yapacağız"

Havalimanı çıkışında gazetecilerin mikrofon uzattığı dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul’u ve Türk dinleyicisini çok özlediğini belirtti. Kendisine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getiren Ricky Martin yarın akşam gerçekleştireceği dev organizasyon öncesinde heyecanını şu sözlerle paylaştı: "İstanbul'a yeniden gelmekten dolayı büyük bir mutluluk yaşıyorum. Yarın akşam sahnede her şey çok güzel olacak. Hayranlarımız için çok büyük bir şov hazırladık ve herkesi bu eğlenceye bekliyoruz. Türk halkını çok seviyorum, yıllardır verdikleri destekler için hepsine çok teşekkür ederim." Açıklamasının ardından ailesiyle birlikte kendisini bekleyen lüks araca binen sanatçı yoğun güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele doğru hareket etti.

KüçükÇiftlik Park'ta Edis ve Ricky Martin Rüzgarı

Tüm dünyada büyük ses getiren hit parçalarıyla listeleri altüst eden Latin müziğinin başarılı temsilcisi yarın akşam Maçka'daki popüler etkinlik merkezi KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. İstanbul eğlence hayatının kalbinin atacağı bu önemli gecede sahne hazırlıkları günler öncesinden başladı. Dev konserin ön grubu olarak ise Türk pop müziğinin en dinamik isimlerinden Edis performans sergileyecek. Edis'in alandaki enerjiyi zirveye çıkarmasının ardından saatler tam 22.00’yi gösterdiğinde sahne sırası Ricky Martin’e gelecek. Görsel şovlar, özel dans koreografileri ve efsaneleşmiş repertuvarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefleyen ünlü sanatçının bu performansı 2026 yazının en büyük müzik olayı olmaya aday gösteriliyor.

Benzer Haberler
Bir Yılda 22 Kilo Veren Emel Müftüoğlu'nun Son Hâli Gündem Oldu Bir Yılda 22 Kilo Veren Emel Müftüoğlu'nun Son Hâli Gündem Oldu
Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün Çekimleri Başladı: Günsür ve Özkan Başrolde Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün Çekimleri Başladı: Günsür ve Özkan Başrolde
Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau Katy Perry’nin Klibinde Dans Etti! Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau Katy Perry’nin Klibinde Dans Etti!
Oya Germen ile Neco Otuz İki Yıl Sonra İlk Kez Aynı Fotoğraf Karesinde Yer Aldı! Oya Germen ile Neco Otuz İki Yıl Sonra İlk Kez Aynı Fotoğraf Karesinde Yer Aldı!
Serkay Tütüncü'den Doğum Gününde Zeynep Bastık'a: Serkay Tütüncü'den Doğum Gününde Zeynep Bastık'a: "Gelecekteki Eşim!"
Anne Yarısı Dizisinin Kadın Başrol Oyuncusu Burcu Özberk Oldu Anne Yarısı Dizisinin Kadın Başrol Oyuncusu Burcu Özberk Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!
  • 04-07-2026 11:08

Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor
  • 06-07-2026 09:26

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı:
  • 08-07-2026 10:34

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı: "İki Ciddi İlişki Yaşadım, Yürümedi"

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı
  • 07-07-2026 16:33

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı
  • 06-07-2026 21:37

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı