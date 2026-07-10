Ricky Martin Özel Jetiyle İstanbul'a İndi: Şov Yarın Akşam!

Dünya genelinde milyonlarca hayranı bulunan Porto Rikolu efsanevi sanatçı Ricky Martin, uzun sürenin ardından yeniden İstanbul'a ayak bastı. 10 Temmuz 2026 Cuma günü öğleden sonra saatlerinde kendisini ve ailesini taşıyan özel jetiyle İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapan ünlü yıldız kapıda bekleyen basın mensuplarına karşı son derece neşeli ve enerjik bir tavır sergiledi. Türkiye’deki müzikseverlerle en son 15 yıl önce buluşan pop ikonunu karşılamak üzere apronda çok sayıda gazeteci hazır bulundu. Yoğun seyahat programına ve uzun uçuş saatlerine rağmen basın mensuplarını selamlayan Martin kendisini görüntüleyen kameralara gülümseyerek samimi açıklamalarda bulundu.

"Yarın Akşam Çok Büyük Bir Şov Yapacağız"

Havalimanı çıkışında gazetecilerin mikrofon uzattığı dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul’u ve Türk dinleyicisini çok özlediğini belirtti. Kendisine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getiren Ricky Martin yarın akşam gerçekleştireceği dev organizasyon öncesinde heyecanını şu sözlerle paylaştı: "İstanbul'a yeniden gelmekten dolayı büyük bir mutluluk yaşıyorum. Yarın akşam sahnede her şey çok güzel olacak. Hayranlarımız için çok büyük bir şov hazırladık ve herkesi bu eğlenceye bekliyoruz. Türk halkını çok seviyorum, yıllardır verdikleri destekler için hepsine çok teşekkür ederim." Açıklamasının ardından ailesiyle birlikte kendisini bekleyen lüks araca binen sanatçı yoğun güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele doğru hareket etti.

KüçükÇiftlik Park'ta Edis ve Ricky Martin Rüzgarı

Tüm dünyada büyük ses getiren hit parçalarıyla listeleri altüst eden Latin müziğinin başarılı temsilcisi yarın akşam Maçka'daki popüler etkinlik merkezi KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. İstanbul eğlence hayatının kalbinin atacağı bu önemli gecede sahne hazırlıkları günler öncesinden başladı. Dev konserin ön grubu olarak ise Türk pop müziğinin en dinamik isimlerinden Edis performans sergileyecek. Edis'in alandaki enerjiyi zirveye çıkarmasının ardından saatler tam 22.00’yi gösterdiğinde sahne sırası Ricky Martin’e gelecek. Görsel şovlar, özel dans koreografileri ve efsaneleşmiş repertuvarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefleyen ünlü sanatçının bu performansı 2026 yazının en büyük müzik olayı olmaya aday gösteriliyor.