Anne Yarısı Dizisinin Kadın Başrol Oyuncusu Burcu Özberk Oldu

NOW ekranlarında yayınlanacak Anne Yarısı dizisinin başrolü Burcu Özberk oldu. Kapadokya'da çekilecek yapımda oyuncuya Cihangir Ceyhan eşlik edecek.

Anne Yarısı Dizisinin Kadın Başrol Oyuncusu Burcu Özberk Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-07-2026 17:52

NOW kanalında izleyiciyle buluşacak olan NTC Medya imzalı Anne Yarısı dizisinin başrol kadın oyuncusu netleşti. Mehmet Yiğit Alp’in yapımcılığını üstlendiği projenin başrolü için yapım şirketi Burcu Özberk ile el sıkıştı. Son dönem projelerindeki performansıyla dikkat çeken Özberk dizide Zeynep karakterine hayat verecek. Yönetmen Semih Bağcı’nın çekeceği yapımın senaryosunu Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem kaleme alıyor.

Kapadokya'da Çetin Bir Mücadele

Dizinin olay örgüsü izleyicileri derin bir dramatik hikayenin içine çekecek. Burcu Özberk’in canlandıracağı Zeynep karakteri mesleğine bağlı güçlü bir öğretmen olarak seyirci karşısına çıkıyor. Hikaye Zeynep'in Almanya’da trajik bir olay sonucu hayatını kaybeden kız kardeşi Zeren’den kalan tek emanet olan yeğeni Ege’yi koruma mücadelesini odağına alıyor. Yeğeninin peşinden Kapadokya’ya doğru yola çıkan genç kadın burada kendisini büyük bir ailevi mücadelenin ortasında buluyor. Çekim mekanları için Kapadokya bölgesinin seçilmesi görsel atmosferin de hikayeyi destekleyeceğini gösteriyor. Doğa ve tarihin iç içe geçtiği bölge karakterlerin yaşayacağı çetin yüzleşmelere ev sahipliği yapacak.

Çekim Takvimi Resmiyet Kazandı

Anne Yarısı projesinin ön hazırlık süreçleri planlandığı gibi ilerliyor. Yapım ekibi oyuncu kadrosunun senaryo üzerindeki hakimiyetini artırmak amacıyla temmuz ayının son haftasında geniş katılımlı bir okuma provası düzenleyecek. Bu provanın tamamlanmasının ardından tüm teknik ekip ve oyuncular çekimler için Kapadokya'ya hareket edecek. Ekip, 1 Ağustos tarihinde resmi olarak sete çıkmayı ve ilk sahneleri kaydetmeyi planlıyor. Yeni yayın döneminin dikkat çeken dramalarından biri olmaya aday yapım güçlü prodüksiyonuyla televizyon izleyicisinin karşısına çıkmak için gün sayıyor.

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