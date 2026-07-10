Serkay Tütüncü'den Doğum Gününde Zeynep Bastık'a: "Gelecekteki Eşim!"

Türk pop müziğinin hit şarkıları ve kendine has tarzıyla kitleleri peşinden sürükleyen ismi Zeynep Bastık yeni yaşını hayatının aşkı ve yakın dostlarıyla birlikte kutladı. Başarılı oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü ile uzun süredir parmakla gösterilen uyumlu ve dengeli bir lifestyle çizgide ilerleyen birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanan ünlü popçu 33. yaş gününe girdi. Sevgilisi ve en yakın arkadaşlarının katıldığı samimi, çabasız şıklığın öne çıktığı bir partiyle doğum gününü kutlayan Bastık'a en büyük ve en konuşulacak sürpriz ise sevgilisi Serkay Tütüncü'den geldi.

Tütüncü kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı aşk dolu mesajla hem sevgilisinin doğum gününü kutladı hem de tüm internet dünyasına evlilik teklifinin ve yakın gelecekteki düğünün net sinyalini verdi.

Sosyal Medyayı Sallayan Duygusal Mesaj

Zeynep Bastık doğum gününü böyle kutladı ???? #zeynepbastık pic.twitter.com/WCayzxb4Eh — Gülcan Tarımoğlu (@GulcanTarimoglu) July 9, 2026

Zeynep Bastık ile çekilen romantik ve doğal bir karesini Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sunan Serkay Tütüncü paylaşımının altına adeta aşkını haykırdığı şu kelimeleri döktü:

"Gelecekteki eşim... Kalbinden geçirdiğin her şeyi hayat ayaklarına sersin. O minik gözlerini kısarak güldüğün yılların olsun. Sen hep mutlu ol; etrafına saçtığın neşen, şefkatin ve sevgin hiç bitmesin. İyi ki hayatımdasın, iyi ki Margo'muzun ve Boyo'muzun annesisin. Seni çok seviyorum gelecekteki eşim."

Ünlü çiftin evde birlikte büyüttükleri sevimli dostları Margo ve Boyo'yu da unutmayan ve Bastık'a "Gelecekteki eşim" şeklinde hitap eden Tütüncü'nün bu hamlesi dijital dünyada adeta bir sevgi seli yarattı.

Dakikalar İçinde Trend Topic Oldu

Müzik ve televizyon dünyasının en sevilen iki isminin bu evlilik temalı doğum günü karesi, paylaşıldığı andan itibaren magazin bloglarının ve lifestyle sayfalarının zirvesine oturdu. Çiftin hayranları ve yakın dostları tarafından yüz binlerce beğeni alan paylaşımın altına "Resmen evlilik yakın!", "Çok asil bir çift" ve "Margo ve Boyo çok şanslı" temalı binlerce tebrik yorumu yağdı. Sahne ışıklarından ve setlerden uzakta hayatın en samimi anlarını paylaşan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü bu romantik kutlamayla haftanın en yüksek etkileşim alan en tatlı magazin manşeti oldu.