Oya Germen ile Neco Otuz İki Yıl Sonra İlk Kez Aynı Fotoğraf Karesinde Yer Aldı!

Şarkıcı Neco ile eski eşi Oya Germen yıllar sonra bir araya geldi. Aile içi kırgınlıklar son buldu.

Oya Germen ile Neco Otuz İki Yıl Sonra İlk Kez Aynı Fotoğraf Karesinde Yer Aldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-07-2026 18:11

1975 ve 2007 yılları arasında evli kalan müzisyen Neco ile eski eşi Oya Germen uzun süren ayrılığın ardından ilk kez aynı fotoğraf karesinde yer aldı. Eski çiftin kızları Ayşe Özyılmazel, anne ve babasıyla bir araya geldiği anları kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bu kare aile içinde uzun zamandır süregelen mesafelerin ve kırgınlıkların nihayete erdiğini gösterdi. Özyılmazel yayınladığı gönderinin altına eklediği metinde ailenin kusursuz bir alan olmadığını, her bireyin kendi yaralarıyla mücadele ettiğini belirtti. Yaşanan deneyimlerin ardından karşılıklı kabulün önemini vurgulayan yazar geçmişteki hesaplaşmaların anlamsızlaştığını ve nihayetinde birbirlerini oldukları gibi kabul etmeyi seçtiklerini ifade etti.

Ekrandaki Sitemler ve Baba-Kız Mesafesi

Buluşma aile üyeleri arasında yakın dönemde yaşanan gerilimlerin ardından geldi. Neco, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu "Aslı Şafak'la İşin Aslı" adlı televizyon programında kızlarına yönelik sitem dolu ifadeler kullanmıştı. Sunucunun yönelttiği sorular üzerine kızlarına hiçbir zaman "Seninle gurur duyuyorum" demediğini belirten sanatçı ilk adımı çocuklarının atması gerektiğini savunmuştu. Realist bir yaklaşım benimsediğini dile getiren şarkıcı onları sevgiyle büyüttüğünü ancak artık kendi hayatlarını kurduklarını söyleyerek arayıp sormamanın tamamen kızlarının tercihi olduğunu ifade etmişti. Son paylaşılan aile fotoğrafı bu televizyon çıkışının ardından tarafların aralarındaki buzları tamamen erittiğini ortaya koydu.

Otuz İki Yıllık Evliliğin Arka Planı

Neco ve Oya Germen'in otuz iki yıl süren evlilikleri 2007'de resmi olarak sonlanmıştı. Boşanma sürecinin ardından 2008'de ünlü müzisyen evliyken eşini aldattığına dair magazin basınında geniş yankı bulan itiraflarda bulunmuştu. Germen ise sonraki süreçte bu durumdan haberdar olduğunu fakat çocuklarına huzurlu bir yuva sunabilmek adına uzun yıllar sessiz kalmayı tercih ettiğini dile getirmişti. Kendi çocukluk döneminde sorunlu bir aile ortamında büyüdüğü için benzer zorlukları kızlarına yaşatmak istemediğini belirten Germen evlilik boyunca hiçbir zaman büyük bir kavga yaşamadıklarını aktarmıştı. Yıllar sonra gelen bu ortak fotoğraf geçmişin gölgesinde kalan tüm hesaplaşmaların geride kaldığını simgeliyor.

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