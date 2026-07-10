Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau Katy Perry’nin Klibinde Dans Etti!

Katy Perry Fransa'da düzenlenen prestijli Musilac Festivali'nde sahne aldı. Ünlü sanatçı, konser öncesinde gelenek haline getirdiği "Watch It Burn" başlıklı kısa tanıtım videosunu kaydetti. Sahne arkasındaki hazırlık süreçlerini ve kulis heyecanını hayranlarına aktarmayı hedefleyen bu geleneksel yayında izleyicileri şaşırtan bir gelişme yaşandı. Pop yıldızının bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı, Kanada’nın eski Başbakanı Justin Trudeau da kadrajda yer aldı. Videonun arka planında son derece dinamik bir şekilde zıplayarak dans eden eski başbakan Perry’nin festival coşkusuna ortak oldu. Takipçilerin gözünden kaçmayan bu anlar dijital platformlarda hızla yayılarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Küresel İlişkinin Dijital Yansıması

Eğlence sektörü ile uluslararası siyasetin dikkat çeken isimlerini bir araya getiren bu ilişki geçen yılın yaz aylarından bu yana kararlılıkla sürüyor. 41 yaşındaki pop ikonu Katy Perry ve eski başbakan Justin Trudeau birlikteliklerinin ilk dönemlerinde daha mesafeli bir profil çizmeyi tercih ediyordu. Ancak çift son dönemde ilişkilerini tamamen göz önünde yaşamaya başladı.

"Hayatımı Tamamen Değiştiren Bir Duygu"

Katy Perry yakın zamanda konuk olduğu bir podcast programında eski başbakan ile yaşadığı ilişkinin kendisine olan etkilerini samimi ifadelerle özetlemişti. Yaşadığı dönüşümü anlatırken zaman zaman duygulanan başarılı sanatçı bu aşkın hayat felsefesini kökten değiştirdiğini belirtti. Perry geçmiş yıllarda dünyaca ünlü müzik grubu The Beatles’ın hafızalara kazınan "Tek ihtiyacınız aşk" şeklindeki şarkı sözünü oldukça klişe bulduğunu itiraf etti. Ancak Trudeau ile tanıştıktan sonra bu ifadenin gerçekliğini kavradığını dile getiren yıldız bazı kalıplaşmış sözlerin boşa söylenmediğini ve derin bir hakikat barındırdığını vurguladı.

Siyaset ve Pop Kültürün Kesişimi

Uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulan bu video paylaşımı pop kültürü ile dünya siyasetinin kesiştiği nadir anlardan birini oluşturdu. İnternet kullanıcıları ve magazin forumları, eski bir hükümet başkanının bir pop starın sahne arkası klibinde eğlenmesini alışılagelmişin dışında bir hamle olarak değerlendirdi. Video, yayınlanmasının ardından çok kısa sürede binlerce paylaşım ve yorum alarak küresel trend listelerine girmeyi başardı.