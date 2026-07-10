Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün Çekimleri Başladı: Günsür ve Özkan Başrolde

Türk sinemasının kült aşk filmleri arasında yer alan seri uzun bir aranın ardından beyaz perdeye dönüyor. 2011'de vizyona giren ve gişede büyük bir başarı elde eden ilk yapımın ardından üçleme nihayet tamamlanıyor. Sinemaseverlerin merakla beklediği Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün çekimleri resmi olarak başladı. İlk filmde sergilediği performansla izleyicilerin beğenisini kazanan Mehmet Günsür Özgür karakteriyle yeniden kadrodaki yerini aldı. Günsür'e Devrim Özkan eşlik edecek.

Özgür ve Mavi'nin Yolları Kesişiyor

Yeni filmin senaryosu serinin hayranlarını hem duygusal bir geçmiş yolculuğuna çıkaracak hem bugünün dinamikleriyle buluşturacak. Hikaye, Mehmet Günsür’ün canlandırdığı Özgür ile Devrim Özkan’ın hayat vereceği Mavi karakterinin tesadüflerle dolu ilişkisini odağına alıyor. Geçmişin izlerini taşıyan bu yeni serüven kaderin insan hayatı üzerindeki etkilerini bir kez daha sinema perdesine taşıyacak.

Yönetmen Koltuğunda Deneyimli İsimler

Prodüksiyonun teknik yönetiminde sinema dünyasının yakından tanıdığı isimler yer alıyor. Serinin ilk adımlarında imzası bulunan Ömer Faruk Sorak bu projede genel yönetmenlik görevini üstlendi. Filmin yönetmen koltuğunda ise İpek Sorak oturuyor. Kamera arkasındaki güçlü iş birliği, filmin görsel dilinin ve anlatım tarzının eski yapımlarla olan estetik bağını korumasını sağlayacak.

Kadroda Yıldızlar Geçidi

Filmin ana ve konuk oyuncu kadrosunda Türk sineması ile televizyonunun çok değerli isimleri bir araya geliyor. Hikaye akışında Serkan Altunorak ve Ümit Bülent Dinçer gibi başarılı aktörler önemli rolleri üstlenirken kadroda Ülkü Hilal Çiftçi ile Durukan Çelikkaya gibi genç yetenekler de sahne alıyor. Deneyimli oyuncular Ayda Aksel, Hüseyin Avni Danyal ve Güler Ökten hikayenin dramatik yapısını kuvvetlendiriyor. Ayrıca projenin sürprizleri arasında Belçim Bilgin, Berrin Arısoy ve Pınar Töre gibi simalar da bulunuyor. Rüzgar Eser Düzenli, Derinsu Sorak ve Deren Baştaş ise ekibin diğer parçalarını oluşturuyor.

Yapımın konuk oyuncu listesi de en az ana kadro kadar dikkat çekici detaylar barındırıyor. Usta sanatçı Zuhal Olcay ve sinemanın güçlü yüzü Uğur Polat projenin kilit sahnelerinde seyirci karşısına çıkacak. Başarılı aktris Bennu Yıldırımlar ve deneyimli oyuncu Emin Gürsoy da serinin üçüncü halkasına renk katan isimler arasında yer alıyor. Gazeteci Ayşe Arman ise konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçerek projeye farklı bir soluk kazandıracak. Set çalışmaları tüm hızıyla süren filmin, önümüzdeki dönemin en iddialı yerli yapımlarından biri olması bekleniyor.