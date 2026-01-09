Yeni Nesil Geliyor: Berat Efe Parlar ve Çağan Efe Ak

Onur Aktaş yazdı...





Geçtiğimiz günlerde, çocukların ve ailelerin büyük bir heyecanla beklediği ‘Kardeş Takımı 3’ filminin galası yapıldı. TAFF Pictures ve CJ ENM Türkiye ortak yapımı olan serinin final filmi merakla bekleniyordu. Açıkçası bu tür yapımların yalnızca çocukları değil, yetişkinleri de aynı salonda bir araya getirmesi her zaman kıymetli.

Gala gecesi tam anlamıyla renkliydi. Sinema, sanat ve medya dünyasından birçok tanıdık isim bir aradaydı. İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Anıl Altan, Yekta Kopan, Varol Yaşaroğlu, Gözde Kocaoğlu, Murat Kılıç ve Mehmet Aykaç gibi isimler gecede dikkat çeken konuklar arasındaydı. Ancak bu galayı diğerlerinden ayıran çok önemli bir detay vardı: Biletli seyirciler de galaya dahil edilmişti ve salonu dolduranların büyük çoğunluğu çocuklardan oluşuyordu.

İşte tam da burada işin büyüsü başladı. Kırmızı halıdan çok, çocukların gözlerindeki heyecan galaya damgasını vurdu. Filmin başrollerinde yer alan Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Berat Efe Parlar, Çağan Efe Ak ve Ecrin Su Çoban'a gösterilen ilgi oldukça yoğundu. Özellikle genç oyuncular, adeta minik hayranlarının kuşatması altındaydı.



Çocukların "Abileri" Olmak

Henüz 21 yaşında olan Berat Efe Parlar ve 18 yaşındaki Çağan Efe Ak, belli ki çocukların yeni rol modelleri arasında yerini çoktan almış. Bu yaşta böylesine güçlü bir sevgiyle karşılaşmak kolay değil.



Berat Efe Parlar, çocuk yaştan beri set tozunu yutan, tiyatro sahnesinin disipliniyle büyümüş bir isim. Galada gözlemlediğim en kıymetli detay, Berat’ın o devasa ilgiye rağmen koruduğu sakinliği ve çocuklarla kurduğu o samimi, düzgün iletişimdi. Genç yaşta gelen şöhret bazen ağır bir yük olabilir ama Berat Efe, şımarmadan, ayakları yere sağlam basarak bu yolu yürüyeceğe benziyor. Umarım yanılmam.

Çağan Efe Ak’la ise bu galada ilk kez karşılaştım. Oldukça saygılı, çevresine karşı mesafesini bilen ama bir o kadar da sıcak bir duruşu var. Çocukların ona “Çağan Abi” diye seslenmesi, gecenin en güzel anlarından biriydi. Bu hitap bile, onun çocukların dünyasında nasıl bir yere sahip olduğunu anlatmaya yetiyor.

Tek Oyuncu, İki Karakter, Tek Başarı

Üstelik Çağan Efe Ak, serinin son filminde iki farklı karaktere birden hayat veriyor. Biri soğuk ve sert, diğeri ise esprili, anlayışlı ve oldukça komik. Bu iki zıt karakteri başarıyla canlandırması, genç yaşına rağmen oyunculuk anlamında ne kadar sağlam bir noktada olduğunu gösteriyor. Bu yaştaki bir oyuncunun, karakterler arasındaki o ince çizgiyi bu kadar net çizebilmesi gerçekten alkışı hak ediyor.

Eğer Berat Efe Parlar ve Çağan Efe Ak kariyerlerinde büyük hatalar yapmaz, bu çizgilerini koruyarak ilerlerlerse, gelecekte Türkiye’nin çok konuşulan ve sevilen isimleri arasında yer almamaları için hiçbir sebep yok. Şimdiden geniş bir hayran kitlesine sahipler ve bu sevgi, parayla ya da PR çalışmasıyla kazanılacak türden değil.

Yolları açık, alkışları bol olsun...




