Yeni İmajıyla Harbiye'de Sahneye Çıkan Gülşen Çok Konuşuldu

Gülşen yaz konserleri serisi kapsamında İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerin karşısına çıktı. Sarı saçlarına veda ettiği görülen sanatçı koyu kahve tonlarındaki yeni saç rengiyle sahneye adım attı. Popüler ismin profesyonel kariyerinde nadiren başvurduğu stil değişikliği katılımcılar arasında dikkat çekti. Müzisyenin özenle seçilmiş kıyafet tercihleri ve bütünüyle yenilenen görünümü konserin başladığı ilk dakikalardan itibaren hem etkinlik alanındaki seyircilerin hem magazin basınının odak noktalarından biri haline geldi.

"İtaat Yok" Şarkısı İlk Kez Sahnede

Görsel alandaki yeniliklerin yanı sıra sanatçı müzikal repertuvarına yeni eklediği son parçasını da ilk defa bu organizasyonda canlı olarak tanıttı. Kısa bir süre önce dinleyiciyle buluşturduğu "İtaat Yok" isimli şarkısını sahnede seslendiren popçu seyirciden yüksek katılımlı bir geri dönüş aldı. Konserin koreografi kısmında ise tamamen profesyonel isimlerden oluşan bir dans ekibi görev yaptı. Toplam on kişiden oluşan ekip yüksek tempolu parçalar boyunca şarkıcıya senkronize biçimde eşlik etti. Konser için özel olarak hazırlanan sahne tasarımı, gelişmiş ışıklandırma sistemleri ve planlı şovlar etkinliği standart bir müzik dinletisinden çıkarıp kapsamlı bir sahne performansına dönüştürdü. Etkinlik süresince ritmin düşmesine izin vermeyen ekip izleyicilere kesintisiz bir sahne akışı sundu.

Ailesi Yalnız Bırakmadı ve Tarkan Sürprizi Geldi

Harbiye'deki geniş katılımlı konserde Gülşen'i ailesi de protokol bölümünden takip etti. Müzik yapımcısı eşi Ozan Çolakoğlu ve oğulları Azur Benan gece boyunca seslendirilen şarkılara eşlik ederek sanatçıyı dinledi. Konser öncesinde etkinlik alanındaki basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtlayan Ozan Çolakoğlu hazırlanan sahne şovuyla ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Hazırlık sürecindeki provaları bilerek izlemediğini ve konserdeki şovları herkesle birlikte ilk defa göreceğini belirten deneyimli aranjör kendi stüdyo çalışmalarına dair de yeni bir bilgi aktardı. Çolakoğlu basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada ilerleyen dönemde Tarkan ile ortak bir proje üzerinde çalışacaklarını duyurarak müzik piyasasına yeni bir haber vermiş oldu.

Sosyal Ağlarda Geniş Yankı Buldu

Konser sırasında sergilenen performans ve sanatçının benimsediği yeni imaj çok geçmeden dijital iletişim ağlarına da yansıdı. Açıkhava etkinlik alanını dolduran dinleyicilerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler özellikle X platformunda kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları şarkıcının yeni tarzını, seçtiği kostümleri ve on kişilik ekiple sergilediği koreografiyi değerlendiren yorumlarda bulundu. Çevrimiçi mecralardaki birçok kullanıcı uzun bir aranın ardından gelen bu saç rengi değişikliğini sanatçının kariyerinde açtığı yeni dönemin bir yansıması şeklinde değerlendirdi.