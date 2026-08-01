Ece Seçkin'in Pilot Eşi Çağrı Terlemez'den Konser Öncesi Jest

Ece Seçkin, Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde düzenlenecek açık hava konseri öncesinde kuliste hazırlık yaparken beklenmedik bir durumla karşılaştı. Sahne makyajı ve özel tasarım kostüm hazırlıklarını tamamlayan ünlü şarkıcı kombinini tamamlayacak küpelerini İstanbul’daki ikametgahında unuttuğunu fark etti. Sahneye çıkmasına kısa bir süre kala yaşanan bu aksesuar eksikliği üzerine harekete geçen başarılı sanatçı durumu pilot eşi Çağrı Terlemez’e bildirdi.

İstanbul’dan Babaeski’ye Uzanan Yolculuk

Eşinin yaşadığı sıkıntıyı haber alan Çağrı Terlemez vakit kaybetmeden harekete geçti. İstanbul’daki evlerinden unutulan takıları alan Terlemez özel aracıyla Babaeski’ye doğru yola koyuldu. İki şehir arasındaki mesafeyi hızlı bir şekilde kateden pilot eş konser alanına ulaşarak küpeleri Ece Seçkin’e zamanında teslim etti. Eşinin bu hızlı müdahalesi sayesinde sahneye planlanan saatte ve eksiksiz kostümle çıkan ünlü şarkıcı kendisini dinlemeye gelen binlerce müziksever için performansını sergiledi.

Takıları Teslim Edip Uçuşa Yetişti

Eşine yaptığı bu sürpriz ziyaretin ardından alanda fazla kalmayan Çağrı Terlemez kendi mesleki sorumlulukları nedeniyle derhal Babaeski’den ayrıldı. Unutulan aksesuarları kulise ulaştırdıktan sonra tarifeli uçuş görevine yetişmek üzere havalimanına geçen Terlemez’in bu fedakar davranışı dikkat çekti. Yaşadığı şaşkınlığı ve mutluluğu gizleyemeyen Ece Seçkin ise kuliste çekilen anları kişisel sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Başarılı popçu paylaşımına "Küpelerimi evde unutmuştum. İstanbul’dan basıp küpe getirip uçuşa gidiyor" notunu düşerek eşinin jestini kamuoyuna aktardı.

Dijital Mecralarda Takdir Topladı

Ünlü şarkıcının yayınladığı bu kareler kısa süre içerisinde dijital platformlarda geniş bir etkileşim dalgası yarattı. İkilinin hayranları ve sosyal medya kullanıcıları Çağrı Terlemez’in gösterdiği bu duyarlı tavrı takdir eden binlerce olumlu yorum paylaştı. 2021'de nikah masasına oturan çift yoğun konser maratonu ve uçuş takvimlerine rağmen birbirlerine verdikleri güçlü destekle magazin dünyasında adlarından söz ettirmeyi sürdürüyor.