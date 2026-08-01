Kosova'da Sahneye Çıkan Manifest'in Dua Lipa ile Pozu Olay Oldu

Türk müzik grubu Manifest, Kosova'daki Sunny Hill Festivali'nde sahne aldı. Ekip, organizasyonun sahibi Dua Lipa ile çekilen karesini sosyal medyada paylaştı.

Kosova'da Sahneye Çıkan Manifest'in Dua Lipa ile Pozu Olay Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-08-2026 20:22

Son dönemde adından sıkça söz ettiren müzik grubu Manifest uluslararası arenadaki varlığını Kosova'nın başkenti Priştine'de sergiledi. Her yıl Avrupa'nın dört bir yanından binlerce müzik tutkununu ağırlayan prestijli Sunny Hill Festivali kapsamında sahneye çıkan grup yurt dışındaki ilk festival deneyiminde dinleyicilerin karşısına çıktı. Balkan coğrafyasının en popüler açık hava organizasyonlarından biri kabul edilen festivalde performans sergileyen ekip dünya standartlarındaki ses ve ışık kurgusuyla geniş kitlelere ulaşma fırsatı yakaladı.

Dua Lipa İle Kuliste Bir Araya Geldiler

Grubun Kosova seyahatindeki en önemli gelişmelerden biri organizasyonun kurucusu ve ev sahibi konumundaki dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile gerçekleşen buluşma oldu. Sahne sırası öncesinde kulis alanında İngiliz pop yıldızıyla buluşan Manifest üyeleri Sueda Uluca ve Lidya Pınar bu anı özel bir fotoğraf çekimiyle ölümsüzleştirdi. Sosyal iletişim ağlarında paylaşılan hatıra fotoğrafı yayınlandığı andan itibaren takipçilerin ve sanat camiasının dikkatini çekti.

"Küçük Bir Hayalimiz Gerçek Oldu"

Dünyaca ünlü yıldız ile yan yana geldikleri kareyi profillerinde yayınlayan ekip fotoğrafın altına hislerini aktaran samimi bir açıklama ekledi. Yaşadıkları deneyimin kariyerleri açısından kritik bir eşik olduğunu vurgulayan müzisyenler, "Bugün küçük bir hayalimiz gerçek oldu. Dua Lipa’nın kurduğu Sunny Hill Festivali’nde sahne almak, asla unutmayacağımız bir deneyimdi. Bizi davet ettiğin için teşekkürler Dua Lipa" sözleriyle küresel star Dua Lipa'ya teşekkürlerini sundu.

Sahne Performansı Tam Not Aldı

Fotoğraf çekiminin ardından festival alanındaki ana sahnede yerini alan Manifest hazırladıkları özel repertuvarı müzikseverlerin beğenisine sundu. Tempolu şarkıları ve sahne hakimiyetiyle Kosovalı dinleyicilerden tam not alan grup konser boyunca yüksek enerjisini korudu. Dinleyicilerin yoğun katılım gösterdiği konser grubun uluslararası müzik pazarındaki adımlarını sağlamlaştırdı. Sahne çalışmalarını başarıyla tamamlayan ekip festival organizasyonunun ardından Wembley gibi ikonik mekanlardaki yurt dışı konser maratonunu sürdürmeyi planlıyor.

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