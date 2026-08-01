Burak Bulut, Eski Eşi Eda Sakız'ın Göz Dövmesini Kapattırdı!

Burak Bulut ile sosyal medya içerik üreticisi Eda Sakız Ağustos 2025'te İstanbul’daki tarihi Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen gösterişli bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirmişti. Ancak büyük bir ilgiyle takip edilen bu birliktelik kamuoyunun beklentilerinin aksine oldukça kısa sürdü. Çift evliliklerinin henüz dokuzuncu ayındayken aldıkları sürpriz kararla yollarını resmi olarak ayırdı.

"İhanet Yok, Anlaşmazlık Var"

Ayrılık kararının resmiyet kazanmasının ardından magazin kulislerinde çeşitli iddialar ortaya atıldı. Çıkan haberler üzerine açıklama yapan Burak Bulut boşanma sürecine dair kamuoyunu doğrudan bilgilendirdi. İlişkilerinin üçüncü şahıslar yüzünden bitmediğini kesin bir dille vurgulayan ünlü sanatçı, "Evet boşandık. Bizde ihanet olmaz. Evliliğimizde anlaşmazlık yaşadık" ifadelerini kullandı. Ayrılığın gerçek nedenini fikri uyuşmazlık olarak nitelendiren Bulut süreç boyunca tarafların birbirine saygısını koruduğunu belirtti.

Eski Eşinin Gözlerini Yeni Tasarımla Kapattı

Boşanma protokolünün ardından yaşamında yeni bir dönem başlatan Burak Bulut bu kez vücudundaki dikkat çekici bir detayla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı evli olduğu dönemde yaptırdığı ve Eda Sakız'ın gözlerini simgeleyen özel dövmenin üzerini kapattırdı. Vücudunda taşıdığı eski eşine ait bu belirgin izi tamamen farklı ve yeni bir görsel tasarımla örten sanatçı geçmişe ait son sembolü de sildi.

Dijital Platformlarda Yoğun Etkileşim

Şarkıcının dövmesini değiştirdiğini gösteren fotoğrafların sosyal ağlara düşmesiyle birlikte dijital mecralarda geniş bir etkileşim trafiği yaşandı. Burak Bulut'un takipçileri ve müzikseverler yapılan bu radikal estetik dokunuşu kısa sürede binlerce yorumla değerlendirdi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı ünlü ismin bu hamlesini biten evliliğe konulan kesin bir nokta olarak görürken yenilenen dövme tasarımı günün en çok konuşulan magazin konuları arasında yerini aldı.