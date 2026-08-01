Evlilik Güzeldir'in Başrolleri İlayda Alişan ve Berk Bakioğlu'ndan İlk Set Fotoğrafı

Televizyon dünyasının merakla beklediği yapımlar arasında yer alan Evlilik Güzeldir projesinde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. TRT 1 ekranlarında pazartesi akşamları izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin başrolleri ilk kez birlikte poz verdi. Genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden İlayda Alişan ile Berk Bakioğlu hikayenin ana karakterleri Yasemin ve Sinan rolleriyle seyirci karşısına çıkacak. İkilinin ilk kulis karesi sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

Sıcak Bir Aile Hikayesi Ekrana Taşınıyor

Yapım süreci titizlikle yürütülen dizi kalabalık bir aile ortamında geçen samimi olayları merkeze alıyor. Usta oyuncu Fikret Kuşkan hikayede altı nüfuslu bir evi yöneten nikah memuru Mesut Bahtiyar karakterini canlandırıyor. Beş kızı, annesi ve kayınbiraderiyle aynı çatıyı paylaşan Mesut'un gündelik yaşam mücadelesi neşeli ve duygusal tonlarla ekranlara aktarılacak. Projenin senaryo mutfağında Baykut Badem, Hasan Tolga Pulat, Hazan Toma ve Seçil Çömlekçi gibi tecrübeli kalemler yer alıyor. Reji koltuğunu ise Şafak Bal ile Serap Danış Koçak paylaşıyor.

Şampiyonlar Ligi Gibi Oyuncu Kadrosu

Yeni yayın döneminde pazartesi rekabetine iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen yapım geniş oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. İlayda Alişan, Berk Bakioğlu ve Fikret Kuşkan’ın yanı sıra projede Hande Soral, Seçkin Özdemir ile Yusuf Çim gibi tanınan simalar görev alıyor. Kadroyu zenginleştiren diğer deneyimli isimler arasında Nil Sude Albayrak, Ferit Aktuğ, Anıl Çelik, Sera Tokdemir ve usta sanatçı Yıldız Kültür bulunuyor.