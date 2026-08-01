Erdal Beşikçioğlu Gözaltında: Behzat Ç. Yayınlanacak mı?

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltına alınması sonrası akıbeti merak edilen Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı netleşti.

Erdal Beşikçioğlu Gözaltında: Behzat Ç. Yayınlanacak mı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-08-2026 21:14

Etimesgut Belediye Başkanı ve usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltına alınması kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Siyaset ve sanat dünyasını sarsan bu hukuki gelişmenin ardından gözler ünlü aktörün başrolünde yer aldığı "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi" projesine çevrildi. Seyirciler yapımın akıbetini ve yeni sezonun ekrana gelip gelmeyeceğini sorgulamaya başladı. Projenin geleceğine dair oluşan belirsizlik dijital platform kullanıcıları arasında kısa sürede en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

Çekimler Gözaltı Kararından Önce Tamamlandı

Yapım ekibinden edinilen bilgilere göre dizinin merakla beklenen dördüncü sezon çekimleri gözaltı sürecinden önce tamamlandı. Başkent Ankara'da yürütülen çekim maratonu planlanan takvim dahilinde sona erdi. Böylece başrol oyuncusu Beşikçioğlu'nun yaşadığı hukuki süreç set çalışmalarını aksatmadı. Geçtiğimiz günlerde set ortamından paylaşılan ilk kareler izleyicide heyecan yaratmıştı. Çekim aşamasını kayıpsız kapatan yapım ekibi projeyi zaman kaybetmeden kurgu ve ses düzenlemelerini içeren post prodüksiyon evresine taşıdı.

Yeni Sezonda Üç Yıllık Zaman Atlaması

HBO Max platformunda yayınlanacak dördüncü sezonda izleyicileri önemli senaryo değişiklikleri bekliyor. Hikayede üç yıllık bir zaman atlamasının yaşanacağı yeni bölümlerde fenomen karakter Behzat Ç.'nin değişen yaşamı ele alınacak. Kadrosunda dikkat çeken isimleri barındıran yapımda şu an tutuklu bulunan Oğuzhan Uğur da konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti. Senaryodaki sürpriz gelişmeler ve konuk oyuncu tercihleri yayınlanacak yeni bölümlere dair merakı artırıyor.

Yayın Tarihi İçin Resmî Açıklama Bekleniyor

Çekimleri tamamlanan dördüncü sezonun HBO Max kütüphanesindeki yerini ne zaman alacağı henüz netleşmedi. Yayıncı kuruluş HBO cephesinden konuya ilişkin resmî bir takvim açıklaması yapılmadı. Post prodüksiyon süreci devam eden yapımın teknik aşamaların tamamlanmasının ardından izleyiciyle buluşması öngörülüyor. Yayıncı platformun önümüzdeki günlerde yayın tarihi ve yeni sezona dair resmî duyuruyu kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

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