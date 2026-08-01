Cristiano Ronaldo'dan Georgina Rodriguez'e Milyon Dolarlık Takı Jesti

Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr kadrosunda yer alan ve yıllık 280 milyon dolarlık geliriyle dünya spor camiasının en çok kazanan ismi unvanını taşıyan Cristiano Ronaldo müstakbel eşi Georgina Rodriguez’e aldığı lüks hediyelerle gündeme gelmeyi sürdürüyor. Dokuz yıldır beraberlik yaşayan çift tatil dönüşü özel jetlerinde çekilen bir fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti. Instagram'da 77 milyona yakın takipçi kitlesine hitap eden Rodriguez pırlanta kaplı saatini ve iri tektaş yüzüğünü sergiledi. Çiftin uçak yolculuğu esnasında kadraja yansıyan mücevher ve aksesuarlarının toplam piyasa değerinin 3,2 milyon dolar, yani yaklaşık 152 milyon Türk lirası olduğu belirlendi.

Temizlikçilikten Patronluğa Uzanan Yaşam

Geçtiğimiz dönemlerde kişisel kariyer yolculuğuna dair samimi açıklamalarda bulunan Georgina Rodriguez geçmişte garsonluk, temizlikçilik ve mağaza asistanlığı yaptığını aktarmıştı. Günümüzde kendi işinin patronu olduğunu vurgulayan ünlü isim stil tercihleri ve yüksek bütçeli takılarıyla moda dünyasının da yakın takibinde bulunuyor.

Katıldığı MET Gala etkinliğinde 30 karatlık nişan yüzüğü ve gelinlik tarzındaki mavi elbisesiyle dikkat çeken Rodriguez sosyal medya kullanıcılarından hem övgü hem eleştiriler alıyor. Yaklaşık 400 milyon Türk lirası değerindeki devasa nişan yüzüğüyle daha önce de magazin gündemini meşgul eden ünlü model son dönemde çocuklarının odasını yeniden dekore ettirmesiyle de takipçilerinden farklı yorumlar topladı.

Saha Dışında Ailece Yorgunluk Atıyor

Portekiz milli takımı formasıyla mücadele ettiği 2026 FIFA Dünya Kupası organizasyonunda altı farklı turnuvada gol atan tek futbolcu unvanını elde ederek tarihe geçen Cristiano Ronaldo organizasyon sonrasında tüm vaktini ailesine ayırıyor.

Sezon yorgunluğunu nişanlısı ve çocuklarıyla birlikte geçiren Portekizli yıldız sosyal mecralardan da renkli kareler aktarıyor. Son olarak su altında el ele verdikleri romantik bir video paylaşan ünlü çift kısa sürede milyonlarca izlenme rakamına ulaştı. Saha içindeki başarılarının yanı sıra özel hayatındaki cömert adımlarıyla da adından söz ettiren efsane futbolcu ailesiyle geçirdiği dinlenme sürecinin ardından yeni sezon antrenmanlarına odaklanacak.