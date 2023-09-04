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Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı foruma kavuştu!

Sosyetik çiftlerden Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, ilk çocuklarına kavuştular. Nazlı Sabancı, kızlarına kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın adını verdi. Nazlı Sabancı, doğum sonrası kilolarını hızla vererek sağlığına kavuştu.

Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı foruma kavuştu!
SOSYETE
Yayın Tarihi : 04-09-2023 09:15

Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Nazlı Sabancı, 10 Ekim 2021'de Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında sade bir nikahla evlendiler. Çift, 25 Haziran 2022'de ise Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle dünya evine girdiler.

Nazlı Sabancı, geçtiğimiz mart ayında hamile olduğunu duyurmuştu.

Görkemli bir düğünle evlenen çift, sadece 2 hafta önce ilk çocuklarına kavuştular. Yeni anne olan Sabancı, doğum sonrası ilk kez sosyal medyada paylaşım yaparak mutluluğunu paylaştı.

Hacı ve Nazlı Sabancı çifti, kızlarına "Arzu Alara" adını verdiler, bu isimde kayınvalideleri Arzu Sabancı'nın adı da bulunuyor.

Nazlı Sabancı, hamilelik döneminde aldığı kiloları hızla vererek eski formuna geri döndü.



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