Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı foruma kavuştu!

Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Nazlı Sabancı, 10 Ekim 2021'de Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında sade bir nikahla evlendiler. Çift, 25 Haziran 2022'de ise Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle dünya evine girdiler.

Nazlı Sabancı, geçtiğimiz mart ayında hamile olduğunu duyurmuştu.

Görkemli bir düğünle evlenen çift, sadece 2 hafta önce ilk çocuklarına kavuştular. Yeni anne olan Sabancı, doğum sonrası ilk kez sosyal medyada paylaşım yaparak mutluluğunu paylaştı.

Hacı ve Nazlı Sabancı çifti, kızlarına "Arzu Alara" adını verdiler, bu isimde kayınvalideleri Arzu Sabancı'nın adı da bulunuyor.



Nazlı Sabancı, hamilelik döneminde aldığı kiloları hızla vererek eski formuna geri döndü.







