Aşk ve Taht Dizisinde Selçuklu İhtişamı! Alaeddin Keykubad Sultan Yüzüğü Büyüledi

Aşk ve Taht dizisindeki Alaeddin Keykubad Sultan Yüzüğü göz doldurdu. 20 günde 3 usta tarafından yapılan yüzüğün etkileyici detayları haberimizde.

Aşk ve Taht Dizisinde Selçuklu İhtişamı! Alaeddin Keykubad Sultan Yüzüğü Büyüledi
SOSYETE
Yayın Tarihi : 19-09-2026 17:20

Bozdağ Film imzasıyla ekranlara gelen ve ATV'nin büyük bir merakla takip edilen yeni tarihi dizisi Aşk ve Taht izleyicileri Selçuklu Sarayı'nın taş duvarları arasında geçen tutkulu bir aşk ve amansız iktidar mücadelesinin içine çekmeye devam ediyor. Sultan I. Alaeddin Keykubad'ın zindandan tahta uzanan görkemli ve meşakkatli hikayesini konu alan dev yapımda dizinin görsel dünyasını ve tarihi atmosferini taçlandıran özel bir mücevher dikkatleri üzerine çekti: Alaeddin Keykubad Sultan Yüzüğü.

Anadolu Selçuklu estetik anlayışını günümüz zanaatıyla harmanlayan bu nadide eser büyüleyici detaylarıyla izleyicilerden ve koleksiyonerlerden tam not aldı.

3 Uzman Usta 20 Gün Boyunca Gece Gündüz Çalıştı

Tasarımı başarılı tasarımcı Mücella Mert'in imzasını taşıyan bu özel mücevher Selçuklu sanatının zengin bezeme anlayışını en ince ayrıntısına kadar yansıtıyor. Üretim süreci tasarım, el işçiliği ve hassas montaj aşamaları dahil olmak üzere tam 20 günlük yoğun ve titiz bir çalışmanın sonucunda tamamlandı. Üretimde kuyumculuk, taş işçiliği ve gümüş süsleme alanlarında uzmanlaşmış üç farklı zanaat ustası bir araya gelerek görev yaptı.

Eserin ana gövdesi yaklaşık 40 gram 925 ayar gümüş astar levhadan oluşturulurken üzerindeki Selçuklu dönemine ait otantik motifler tek tek elde kesilerek ana gövdeye özenle aplike edildi. Motiflerin tarihi karakterini vurgulamak amacıyla tüm yüzeylere geleneksel el kalemi işçiliği uygulandı.

15 Parçalık Şaheserde Es-Sultan İmzası

Mücevherin merkezinde yer alan damla kehribar taşı eserin ölçülerine özel olarak usta ellerde şekillendirildi ve geleneksel sıvama tekniğiyle monte edildi. Toplam 15 ayrı el yapımı parçanın birleşimiyle meydana gelen yüzüğün iç kısmına ise I. Alaeddin Keykubad'ın tarihi mühründe yer alan Es-Sultan ibaresi modern lazer tekniğiyle işlenerek esere sembolik bir ruh kazandırıldı.

Geleneksel el sanatlarını çağdaş bir yorumla ekrana taşıyan ve koleksiyon değerindeki bu özgün yüzükle görsel gücünü artıran Aşk ve Taht her Çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

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