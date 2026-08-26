Hande Yener'in Kariyerinde Hülya Avşar Etkisi!

Hande Yener'in müzik kariyeri yalnızca yeteneğinin değil, vazgeçmediği bir hayalin de hikâyesi. Genç yaşta evlenen, okulunu bırakan ve bir dönem tezgâhtarlık yapan Yener'in hayatı, çalıştığı mağazaya Hülya Avşar'ın gelmesiyle bambaşka bir yöne evrildi.

Müzik Hayali Okulun Önüne Geçti

Hande Yener'in müzikle kurduğu bağ çocukluk yıllarına kadar uzanıyordu. Konservatuvar okumak ve şarkıcı olmak istiyordu ancak ailesinin farklı bir gelecek planı vardı. Bu nedenle Erenköy Kız Lisesi'ne gönderildi. Derslerle arası pek iyi olmayan Yener'in öne çıktığı alansa müzikti.

Lise ikinci sınıfta eğitimini bırakan Yener, 1990 yılında, henüz 17 yaşındayken Uğur Kulaçoğlu ile evlendi. Bu evlilik uzun sürmedi ve çift 1994 yılında boşandı. Ardından çalışma hayatına atılan Yener için müzik bir süre daha uzakta görünen bir hedefti.

Sezen Aksu'ya Ulaşmak İçin Mağazaya Girdi

Yener'in aklında tek bir isim vardı: Sezen Aksu. Ona ulaşabilmek için telefonla notlar bırakıyor, bir yandan da ünlü isimlerin alışveriş yaptığı mağazalarda çalışıyordu. Hesabı basitti: Bir gün sesini bir sanatçıya dinletecek ve o kişi aracılığıyla Sezen Aksu'ya ulaşacaktı.

Fakat mağazaya gelen isimlerin çoğu Yener'in hayaliyle değil, alışverişleriyle ilgileniyordu. Ta ki Hülya Avşar mağazanın kapısından girene kadar!

Hülya Avşar, Sezen Aksu'ya Giden Kapıyı Açtı

Yener, Avşar'a kıyafet gösterirken şarkıcı olma isteğinden de söz etti. Bu kez karşısındaki kişi, anlattıklarını geçiştirmek yerine ona kulak verdi. Bu tanışmadan sonra Hülya Avşar, bu genç ve hevesli kızı Sezen Aksu'ya anlattı.

Aksu, Yener'den “Yalnızlık Senfonisi” ve “Oyun Bitti”yi seslendirmesini istedi. Dinledikten sonra onu vokalist olarak ekibine dâhil etti. Yener, iki yıl boyunca Aksu'nun yanında sahne deneyimi kazandıktan sonra solist olarak kendi yoluna çıktı.





Tezgâhtarlıktan Türk Popunun Yıldızlığına

Gece kulüplerinde sahne alan Yener, ardından ilk albümü Senden İbaret ile müzik dünyasına adım attı. 2000 yılında yayımlanan albüm, bir milyonu aşan satış rakamıyla dikkat çekti.

Bugün kariyerinin dönüm noktalarından söz ederken Yener'in özellikle Hülya Avşar'a ayrı bir anlam yüklemesi bu yüzden şaşırtıcı değil. O gün mağazaya giren Avşar'la karşılaşmasa hayatının nasıl şekilleneceğini kendisi de bilmiyor.

Yener'in hikâyesinde değişen yalnızca meslek değildi, bir mağazanın tezgâhından sahneye uzanan yolun kapısı da o gün açılmıştı.