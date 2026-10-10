Çiçekçi Kız'ın Afişi Yayınlandı: Helin Kandemir ve Hakan Çelebi'li Romantik Komedi Geliyor!

Dijital yayın platformu TOD'un yeni ve iddialı orijinal içeriği Çiçekçi Kız için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başarılı genç oyuncular Helin Kandemir ve Hakan Çelebi'yi başrollerde bir araya getiren TOD STUDIOS imzalı yepyeni romantik komedi dizisinin afişi resmi olarak yayınlandı. Deniz Akçay'ın hem kaleme aldığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin yayınlanan afişi izleyicilere hikayenin eğlenceli cıvıl cıvıl ve romantik dünyasından ilk renkli ipuçlarını sundu. Polisiye ögelerle harmanlanmış alışılagelmişin dışında bir aşk hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanan yapım şimdiden magazin kulislerinde ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Nilüfer ve Faruk'un Sürprizlerle Dolu Hikayesi Başlıyor!

Romantik komedi türünü aksiyon ve polisiye unsurlarla harmanlayan Çiçekçi Kız birbirine taban tabana zıt iki karakterin aynı çatı altında kesişen yollarını konu alıyor. Dizide güzel oyuncu Helin Kandemir çocukluk hayallerinin peşinden koşarak kendi çiçekçi dükkanını açan enerjik ve tutkulu Nilüfer karakterine hayat verirken yakışıklı oyuncu Hakan Çelebi ise gizli bir görev yürütmekte olan başarılı polis Faruk karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Hayatları ve dünyaları tamamen farklı olan Nilüfer ile Faruk'un yollarının aynı çiçekçi dükkanında rastlantısal olarak kesişmesi, içinden çıkılmaz ama bir o kadar da eğlenceli olayların fitilini ateşleyecek. Gizli görevi gereği dükkanda bulunmak zorunda kalan Faruk ile Nilüfer'in çekişmeli ve romantik ilişkisi izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Güçlü Oyuncu Kadrosu ve Yakında TOD Ekranlarında!

Deniz Akçay'ın özgün üslubuyla senaryolaştırdığı ve yönettiği projenin oyuncu kadrosunda başrollerin yanı sıra Türk televizyon ve dijital dünyasının sevilen isimleri yer alıyor.