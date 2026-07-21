Show TV'nin Sevdan Bir Ateş Ekibi Okuma Provasında Bir Araya Geldi!

Show TV'nin yeni yayın dönemi için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürdüğü yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat'ın üstlendiği CNP Film imzalı Sevdan Bir Ateş dizisi okuma provasıyla dev kadrosunu ilk kez aynı masada buluşturdu.

Yakında sete çıkmaya hazırlanan projenin oyuncuları karakterlerini ilk kez birlikte seslendirirken provadan yansıyan yüksek enerji ve uyum yeni sezona dair merakı iyice artırdı.

Kapadokya'nın Büyüleyici Atmosferinde Mirza ve Leyla Hikayesi

Yönetmen koltuğunda usta isim Murat Saraçoğlu'nun oturduğu hikayesi ve senaryosu Eda Tezcan ile Selda Akın'ın kaleminden çıkan dizi; Mirza ve Leyla'nın yıllara meydan okuyan tutkulu aşkını ekrana taşıyacak.

Güçlü Başrol İkilisi

Dizinin başrollerini yetenekli ve karizmatik oyuncular Murat Ünalmış'la Özge Özacar paylaşıyor.

Yuvama Dönmek Benim İçin Çok Anlamlı

Okuma provasında samimi açıklamalarda bulunan usta oyuncu Murat Ünalmış yaklaşık 20 yıldır Kapadokya'da yaşadığını hatırlatarak çekimlerin burada gerçekleşecek olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi:

"Yuvama dönüp burada dizi çekecek olmak beni çok mutlu ediyor. Murat Hocam'la daha önce de farklı projelerde çalıştık. Yeniden aynı projede buluştuğumuz için heyecanlı ve mutluyum."

Özge Özacar: Bu Projede Kalbim Çok Hafif

Güzelliği ve oyunculuk performansıyla dikkat çeken Özge Özacar ise projeye başlama sürecindeki hislerini şu sözlerle paylaştı:

"Bir yola çıkarken kendime hep 'Bu yük bana ağır mı geliyor, hafif mi?' diye sorarım. Bu projede kalbim çok hafif. Böyle bir ekiple bir arada olmak ve Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde çekim yapacak olmak beni çok heyecanlandırıyor."

Kapadokya'nın masalsı coğrafyasında çekilmeye başlanacak olan Sevdan Bir Ateş güçlü prodüksiyonu ve derinlikli senaryosuyla yeni sezonda ekranların en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya aday.