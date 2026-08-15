Murat Ünalmış ve Özge Özacar'lı Sevdan Bir Ateş'e İki Yeni İsim Katıldı!

Yeni yayın dönemine damga vurmaya hazırlanan ve dizi severlerin merakla beklediği Show TV'nin iddialı projesi Sevdan Bir Ateş oyuncu kadrosunu genişletmeye ve dev transferler yapmaya tüm hızıyla devam ediyor. Yapımcılığını CNP Film'in üstlendiği unutulmaz dizilerin usta ve başarılı yönetmeni Murat Saraçoğlu'nun rejisiyle çekilecek olan dizinin heyecanla beklenen afiş çekimleri yarın Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde gerçekleştirilecek.

Murat Ünalmış Ve Özge Özacar Başrolde!

Kapadokya'nın mistik dokusunda çekilecek olan iddialı yapımın başrollerini Türk televizyon dünyasının iki sevilen ismi paylaşıyor. Başarılı oyuncu Murat Ünalmış dizide Mirza karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken güzel oyuncu Özge Özacar ise Leyla rolüne hayat verecek. İkilinin ekran uyumu ve dizideki tutkulu aşk hikayesi şimdiden merak konusu oldu.

Kadroya İki Yeni Yıldız İsim Dahil Oldu!

Merakla beklenen projenin kadrosuna son olarak iki yetenekli oyuncu daha katıldı. Usta oyuncu Oktay Korunan ile genç kuşağın dikkat çeken gözde yıldızlarından Dorukcan Sarıduman Sevdan Bir Ateş dizisiyle anlaşma sağladı.

Dizideki karakter dağılımı da netleşmeye başladı:

Usta sanatçı Oktay Korunan, Leyla'nın (Özge Özacar) babası Çakır rolüyle izleyiciyle buluşacak.

Genç yetenek Dorukcan Sarıduman ise Macide karakterini canlandıran Sezin Bozacı'nın oğlu Akif rolüne hayat verecek.

İlk Tanıtım Çok Yakında Ekranlarda!

Kapadokya'da gerçekleştirilecek afiş çekimlerinin ardından set temposunu artıracak olan ekibin ilk tanıtım fragmanı da çok yakında yayınlanacak. Etkileyici senaryosu, güçlü kadrosu ve Kapadokya'nın eşsiz manzaralarıyla izleyicileri büyülemeye hazırlanan Sevdan Bir Ateş yeni sezonda Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak.