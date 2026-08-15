Murat Ünalmış ve Özge Özacar'lı Sevdan Bir Ateş'e İki Yeni İsim Katıldı!

Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş'e Oktay Korunan ve Dorukcan Sarıduman katıldı. Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın başrolde olduğu dizi afiş çekimine çıkıyor.

Murat Ünalmış ve Özge Özacar'lı Sevdan Bir Ateş'e İki Yeni İsim Katıldı!
SOSYETE
Yayın Tarihi : 15-08-2026 11:45

Yeni yayın dönemine damga vurmaya hazırlanan ve dizi severlerin merakla beklediği Show TV'nin iddialı projesi Sevdan Bir Ateş oyuncu kadrosunu genişletmeye ve dev transferler yapmaya tüm hızıyla devam ediyor. Yapımcılığını CNP Film'in üstlendiği unutulmaz dizilerin usta ve başarılı yönetmeni Murat Saraçoğlu'nun rejisiyle çekilecek olan dizinin heyecanla beklenen afiş çekimleri yarın Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde gerçekleştirilecek.

Murat Ünalmış Ve Özge Özacar Başrolde!

Kapadokya'nın mistik dokusunda çekilecek olan iddialı yapımın başrollerini Türk televizyon dünyasının iki sevilen ismi paylaşıyor. Başarılı oyuncu Murat Ünalmış dizide Mirza karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken güzel oyuncu Özge Özacar ise Leyla rolüne hayat verecek. İkilinin ekran uyumu ve dizideki tutkulu aşk hikayesi şimdiden merak konusu oldu.

Kadroya İki Yeni Yıldız İsim Dahil Oldu!

Merakla beklenen projenin kadrosuna son olarak iki yetenekli oyuncu daha katıldı. Usta oyuncu Oktay Korunan ile genç kuşağın dikkat çeken gözde yıldızlarından Dorukcan Sarıduman Sevdan Bir Ateş dizisiyle anlaşma sağladı.

Dizideki karakter dağılımı da netleşmeye başladı:

Usta sanatçı Oktay Korunan, Leyla'nın (Özge Özacar) babası Çakır rolüyle izleyiciyle buluşacak.

Genç yetenek Dorukcan Sarıduman ise Macide karakterini canlandıran Sezin Bozacı'nın oğlu Akif rolüne hayat verecek.

İlk Tanıtım Çok Yakında Ekranlarda!

Kapadokya'da gerçekleştirilecek afiş çekimlerinin ardından set temposunu artıracak olan ekibin ilk tanıtım fragmanı da çok yakında yayınlanacak. Etkileyici senaryosu, güçlü kadrosu ve Kapadokya'nın eşsiz manzaralarıyla izleyicileri büyülemeye hazırlanan Sevdan Bir Ateş yeni sezonda Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Benzer Haberler
Cemre Gümeli Oxford Üniversitesi'nden Ödülle Döndü Cemre Gümeli Oxford Üniversitesi'nden Ödülle Döndü
Show TV'nin Sevdan Bir Ateş Ekibi Okuma Provasında Bir Araya Geldi! Show TV'nin Sevdan Bir Ateş Ekibi Okuma Provasında Bir Araya Geldi!
İkiz Bebeklerini Kaybeden Nuray Sayarı'dan Günler Sonra İlk Paylaşım İkiz Bebeklerini Kaybeden Nuray Sayarı'dan Günler Sonra İlk Paylaşım
Ayça Varlıer Haysiyet Dizisinin Kadrosuna Katıldı: Şehnaz Karakteriyle Dönüyor! Ayça Varlıer Haysiyet Dizisinin Kadrosuna Katıldı: Şehnaz Karakteriyle Dönüyor!
Şükran Ovalı Şükran Ovalı "Güneş Yerinde" Diyerek Nispet Yaptı: Eşi Caner Erkin'den Aşk Dolu Yorum!
Elif Buse Doğan'dan Eleştirilere Net Yanıt: Elif Buse Doğan'dan Eleştirilere Net Yanıt: "İmaj Değişikliğinden Çekinmiyorum!"
ÇOK OKUNANLAR
Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası
  • 10-08-2026 11:22

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Yasemin Ergene'nin 10 Aydır Sakladığı Gizli Aşkı Ortaya Çıktı! İşte O Ünlü Doktor
  • 14-08-2026 10:35

Yasemin Ergene'nin 10 Aydır Sakladığı Gizli Aşkı Ortaya Çıktı! İşte O Ünlü Doktor

Mabel Matiz Hakkında Ha Leylim Şarkısı Nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması!
  • 13-08-2026 13:30

Mabel Matiz Hakkında Ha Leylim Şarkısı Nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması!

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı