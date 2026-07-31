Cemre Gümeli Oxford Üniversitesi'nden Ödülle Döndü

Cemre Gümeli Oxford Üniversitesi'ndeki Nexus Forum’da En İyi Sunum ödülünü kazandı. Münih Teknik Üniversitesi projesiyle ödül alan oyuncu gururunu paylaştı.

Cemre Gümeli Oxford Üniversitesi'nden Ödülle Döndü
SOSYETE
Yayın Tarihi : 31-07-2026 16:04

Ekranların sevilen oyuncusu Cemre Gümeli İngiltere'nin köklü eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi çatısı altında düzenlenen Nexus Forum organizasyonunda göğsümüzü kabartan bir başarıya imza attı.

The Antic Company ve Münih Teknik Üniversitesi ortaklığında yürütülen özel bir projeyi temsil etmek üzere etkinliğe katılan ünlü isim salonda gerçekleştirdiği etkileyici sunumla organizasyonun en dikkat çeken figürü oldu ve En İyi Sunum ödülünü kucakladı.

Mühendislik Öğrencilerine Sanat Eğitimi Veriyor

Cemre Gümeli, oyunculuk kariyerinin yanı sıra akademide de epey iddialı bir alanda rol üstlenmiş durumda. Münih Teknik Üniversitesi mühendislik öğrencileri için özel olarak geliştirilen Performans ve Bedenlenmiş Bilinç başlıklı disiplinler arası çalışmada performans sanatları uzmanı olarak görev yaptı güzel oyuncu.

Sanat ile mühendislik gibi ilk bakışta uzak görünen iki ayrı disiplini harmanlayan bu yenilikçi proje forumdaki jüri üyelerinden ve uluslararası katılımcılardan tam puan aldı haliyle.

Benim İçin Büyük Bir Onur!

Uluslararası arenada kazandığı bu prestijli ödülün ardından duygularını paylaşan Cemre Gümeli Oxford'da Türkiye'yi ve projesini temsil etmiş olmanın haklı gururunu yaşadı.

Sosyal medya hesabından sevincini takipçileriyle paylaşan başarılı oyuncu hislerini şu sözlerle aktardı:

"Oxford Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Nexus Forum'una The Antic Company'i temsilen katılmak benim için çok özel bir deneyimdi açıkçası. Munich Teknik Üniversitesi'ne mühendislik alanında ders içeriği olarak hazırladığımız Performans ve Bedenlenmiş Bilinç konulu projemizle En İyi Sunum ödülünü aldığımızı söylemekten gurur duyuyorum. Bu ödüle bizi layık gören foruma ve Oxford Üniversitesi'ne çok teşekkür ederim. Benim için büyük bir onur!"

Akademik Başarısıyla İlham Verdi

Hem dizilerdeki performansıyla hem de uluslararası akademik platformlardaki bu tarz vizyoner adımlarıyla adından söz ettiren oyuncu sosyal medyada da tebrik yağmuruna tutuldu. Takipçileri ve sanat dünyasından dostları Gümeli'nin bu disiplinler arası başarısını mesajlarıyla kutladı.

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