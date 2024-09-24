Yeni dizi geliyor; Muhteşem kadro! İşte karşınızda Şakir Paşa Hanedanı Mucizeler ve Skandallar

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir, Yağmur Başkurt gibi birbirinden başarılı isimlerden oluşan kadroya Meryem Uzerli de dahil olacak.

Hazırlıkları devam eden dizinin çekimlerinin ise önümüzdeki günlerde İstanbul’da başlaması planlanıyor.

Hikayesi 1912'de başlayan dizi; aralarında Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum’u bugünkü ününekavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrelnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral’ın da olduğu Şakir Paşa Ailesi'nin sıradışı yaşamları ve ilişkilerini gözler önüne serecek.

“ŞAKİR PAŞA HANEDANI: Mucizeler ve Skandallar”, çok yakında NOW’da.