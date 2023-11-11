Yemekteyiz'de yemeği beğenmedi, lahmacun söyledi

TV8 ekranlarında Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün yayınlanan Yemekteyiz programı, yarışmacıların garip davranışları ve eleştirileri nedeniyle sık sık sosyal medyanın gündemine oturuyor. Ancak, program tarihinde bir ilk yaşandı. Sultan Hanım'ın, Rizeli Muhammet Ali Bey'in menüsünü beğenmemesi üzerine lahmacun sipariş etmesi, hem programın sunucusu Zuhal Topal'ı hem de diğer yarışmacıları rahatsız etti.

Haftanın final gününde yarışan Muhammet Ali Bey'in Karadeniz yemekleri menüsünü beğenmeyen Sultan Hanım, eleştirilerde bulunarak aç kaldığını ifade etti. Muhlama sunumu sırasında kapıya çağrılan kuryeye lahmacun siparişi veren Sultan Hanım, siparişini kendisi teslim alarak olayın sıra dışı bir şekilde gelişmesine sebep oldu.

Bu olay, Yemekteyiz programının tarihinde bir ilk olurken, Sultan Hanım'ın lahmacunları mutfakta yemesi ve Muhammet Ali Bey'in yemeklerini reddetmesi izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Programın finalinde Muhammet Ali, en yüksek puanı alarak 75 Bin TL'lik ödülün sahibi oldu.