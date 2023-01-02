Yeme-İçme sektörünün duayeni Rasim Özkanca'yı kaybettik!

Yeme-İçme sektörünün duayeni; Borsa, Masa, La Parle, Roka gibi mekanların sahibi olan Rasim Özkanca 75 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi.

Geriye ‘Gecce Mekan Ödülleri’nden yukarıda yer alan güzel fotoğraf kaldı.. Sanatçımız Ajda Pekkan, sunucularımız Acun Ilıcalı ve Eda Taşpınar, konuklarımız Bülent Eczacıbaşı ve zamanın Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve geccenin ev sahibi Kenan Erçetingöz, Rasim Özkanca’ya duayen ödülünü hep beraber vermişti.