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Yediemin Otoparklarındaki Hacizli Araçlar Satışa Çıkacak

1 Kasım itibarıyla yediemin otoparklarında koruma altında olmayan hacizli araçlar satışa sunulacak. Yeni düzenleme ile ekonomik hareketlilik ve otomotiv sektöründe canlanma bekleniyor.

Yediemin Otoparklarındaki Hacizli Araçlar Satışa Çıkacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-10-2023 19:01

1 Kasım itibarıyla yediemin otoparklarında bulunan ve artık hukuki koruma altında olmayan hacizli araçlar satışa sunulacak. Araçların piyasa değerinin yüzde 10 ila 15 daha ucuz olması öngörülmektedir.

İcra ve İflas Kanunu’nda Yeni Değişiklik

İcra ve İflas Kanunu'na eklenen yeni madde sayesinde, yediemin otoparklarında koruma altında olmayan hacizli malların satışıyla ilgili düzenlemeler 18 Ekim’de Resmi Gazete’de duyuruldu. Bu düzenleme kapsamında 1 Kasım itibariyle başlatılan uygulama ile sicil kaydı olan mallar ve diğer mallar, kamu yararı dikkate alınarak belirlenen bir fiyat karşılığında MKE A.Ş'ye aktarılacak. Elde edilen gelir, hak sahiplerine ödenecektir.

MKE A.Ş İle İşbirliği

Malların MKE A.Ş'ye devredilmemesi halinde, bu malların çevre ve ekonomiye zarar vermemesi adına Türkiye Kızılay Derneği'ne ücretsiz olarak devredilmesi planlanıyor. Elektronik satış süreci 1 Kasım’da başlayacak.

Türkiye'deki Hacizli Araç Durumu

Türkiye'deki yediemin otoparklarında toplamda 2,2 milyon hacizli araç bulunuyor. Bu araçlardan yaklaşık bir milyonunun ihale şartlarına uygun olduğu ve satışa sunulacağı ifade ediliyor.

Devlet ve Borçlular İçin Ek Gelir Olanakları

Yeni düzenleme ile hurda araçların değerlendirilmesi ve kullanımda olan araçların satılması planlanıyor. Devlet, hacizli araçların üzerindeki Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni tahsil edecek, borçlular da alacaklarını geri alacak. Ekonomik hareketlilik sayesinde birikimler ekonomiye kazandırılacak ve otomotiv sektörü canlanacak.

Uyap e-Satış İhale Süreci

Hacizli araçların satışı, Uyap e-Satış platformu üzerinden yapılacak olan ihaleler ile gerçekleştirilecek. İhalelere katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının belirlenen tutarı teminat olarak yatırmaları gerekmektedir. Araç satın alınamazsa teminat iade edilecek. Satın alındığında ise kanuni prosedürlere uygun ödemeler yapılacaktır.

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