Yedi Kez Ameliyat Olan Aslı Bekiroğlu'ndan Samimi Açıklamalar: "Allah'a Yakınlaştım"

Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden 30 yaşındaki oyuncu Aslı Bekiroğlu, rahmindeki miyomun alınması amacıyla girdiği cerrahi operasyonda beklenmedik tıbbi komplikasyonlarla karşılaştı. Operasyon sırasında bağırsağının kesilmesi üzerine ciddi hayati tehlikeler atlatan ve uzun süreli bir tedavi sürecine giren ünlü oyuncu geçtiğimiz nisan ayında yedinci kez ameliyat masasına yattı. Yaşadığı ağır sağlık krizlerinin ardından fiziksel ve zihinsel bir toparlanma evresine giren Bekiroğlu meslektaşı Ege Kökenli’nin dijital platformda yayınlanan YouTube programına konuk olarak geçirdiği zorlu günleri ve hayatındaki radikal değişimleri ilk ağızdan aktardı.

"Fiziksel Güzellik ve Popülerlik Geçici"

Geçirdiği ağır operasyonların kendisinde derin bir farkındalık yarattığını belirten genç sanatçı hayata ve sağlığın önemine olan bakış açısının tamamen değiştiğini ifade etti. Yaşamın kırılganlığını bizzat deneyimlediğini söyleyen oyuncu her şeyin bir anda insanın elinden kayıp gidebileceği gerçeğiyle yüzleştiğini vurguladı. Dış görünüşün, fiziksel güzelliğin ve sosyal medyadaki sahte popülerliğin aslında hiçbir kalıcı değer taşımadığını anlayan Bekiroğlu bu sürecin kendisini inanç dünyasına ve maneviyata yönlendirdiğini belirtti. Yaşadığı acıların kendisini Allah’a daha çok yakınlaştırdığını açıklayan ünlü isim fani kaygılardan uzaklaşarak daha huzurlu bir iç huzura ve manevi olgunluğa eriştiğini dile getirdi.

Fiziksel Değişimlerin Yarattığı Psikolojik Yük

Yaşadığı manevi uyanışın yanı sıra ameliyatların vücudunda bıraktığı kalıcı izlerle de mücadele eden Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabı üzerinden bedenindeki deformasyonları paylaşmıştı. Geçirdiği ardışık operasyonlar nedeniyle fiziksel yapısının değiştiğini, kıyafetlerinin artık üzerine eskisi gibi uymadığını belirten oyuncu bu durumun kendisini mutsuz ettiğini gizlemedi. Sağlık durumunun günden güne iyiye gittiğini belirten oyuncu hem bedenini kabullenme sürecini hem mesleki yaşamına dönüş hazırlıklarını büyük bir titizlikle yürütüyor.