Serdar Ortaç'tan Tanju Okan'a Duygusal Saygı Duruşu: "Öyle Sarhoş Olsam ki" Şarkısını Yorumladı

Serdar Ortaç, Tanju Okan'ın efsaneleşen "Öyle Sarhoş Olsam ki" eserini yeniden yorumladı. Single, 17 Temmuz'da dijital platformlarda müzikseverlerle buluşacak.

Serdar Ortaç'tan Tanju Okan'a Duygusal Saygı Duruşu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-07-2026 20:49

Serdar Ortaç, dinleyicilerine büyük bir sürpriz sunarak arşivlik bir çalışmaya imza attı. Başarılı sanatçı Türk pop ve aranjman tarihinin en köklü yapıtlarından biri olarak kabul gören "Öyle Sarhoş Olsam ki" adlı unutulmaz şarkıyı kendi ses rengiyle yeniden yorumladı. Döneminin ruhunu en yalın haliyle yansıtan kült eser, Ortaç'ın karakteristik vokal teknikleri ve günümüzün modern müzikal altyapı dokunuşlarıyla harmanlandı. 

Nostaljik Klasik Yeniden Canlandı

Müzik tarihine altın harflerle yazılan bu eserin derinlikli sözleri Güzin Gürman'ın imzasını taşırken, kulaklara kazınan bestesi ise usta müzisyen Bülent Şençalar'ın parmaklarından dökülmüştü. İlk olarak Türk müziğinin efsanevi sesi Tanju Okan'ın muazzam yorumuyla kitlelerle buluşan eser yayımlandığı ilk dönemde çok büyük bir ilgiyle karşılanmış ve zamanla kalıcı bir klasiğe dönüşmüştü. Aradan geçen onca yıla rağmen güncelliğini yitirmeyen bu parça Serdar Ortaç'ın yenilikçi adaptasyonu sayesinde yeni nesil dinleyicilerin de müzik listelerine girmeyi hedefliyor. Proje hem usta sanatçı Tanju Okan'ın anısına şık bir vefa örneği sergiliyor hem Türk pop mirasının zamansız gücünü bir kez daha teyit ediyor.

Güçlü Yapım Kadrosu

Müzikal anlamda iki farklı dönemi ve kuşağı birleştiren bu iddialı çalışmanın arka planında profesyonel bir yapım süreci bulunuyor. Projenin genel yapımcılığını sektörün tanınan markalarından Bordo Müzik üstlenirken prodüktörlüğünü Medeni Uçar yürüttü. Titizlikle gerçekleştirilen stüdyo kayıtlarının ardından tamamlanan single tüm dijital müzik platformlarında müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Serdar Ortaç'ın genellikle kendi yazdığı hareketli dans hitleriyle bilinen tarzının dışına çıkarak böylesine ağır ve duygusal bir klasiğe hayat vermesi kariyerinde de oldukça dikkat çekici ve farklı bir sanatsal halka oluşturuyor.

Benzer Haberler
Melek Mosso'nun Erkek Kardeşine Hediye Ettiği Saatin Değeri Dudak Uçuklattı! Melek Mosso'nun Erkek Kardeşine Hediye Ettiği Saatin Değeri Dudak Uçuklattı!
İfade Vermek İçin İstanbul'a Dönen Burak Çelik Serbest Bırakıldı İfade Vermek İçin İstanbul'a Dönen Burak Çelik Serbest Bırakıldı
Kanseri Yenen Canan Ergüder 50 Yaşında: Kanseri Yenen Canan Ergüder 50 Yaşında: "Öyle ya da Böyle Buradayım"
Kerim Rahmi Koç ve Sevgilisinin Çok Konuşulan Bodrum Tatili Kerim Rahmi Koç ve Sevgilisinin Çok Konuşulan Bodrum Tatili
Aşk-ı Memnu'nun Firdevs Yöreoğlu'su Nebahat Çehre Düşman Çatlattı! Aşk-ı Memnu'nun Firdevs Yöreoğlu'su Nebahat Çehre Düşman Çatlattı!
Hülya Avşar'ın Sorusunu Yanıtlayan Tan Taşçı: Hülya Avşar'ın Sorusunu Yanıtlayan Tan Taşçı: "Vegan Olduktan Sonra Hayatım Çok Hafifledi"
ÇOK OKUNANLAR
Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!
  • 11-07-2026 14:30

Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!

Edis Hayaline Kavuştu! Ricky Martin'le Rüya Buluşma
  • 12-07-2026 13:23

Edis Hayaline Kavuştu! Ricky Martin'le Rüya Buluşma

Dördüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye'den Sahnede Ezber Bozan Çıkış!
  • 13-07-2026 10:59

Dördüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye'den Sahnede Ezber Bozan Çıkış!

Hande Erçel, Hamile Ablası Gamze Erçel ve Yeğeni Mavi ile Bodrum'da!
  • 14-07-2026 09:17

Hande Erçel, Hamile Ablası Gamze Erçel ve Yeğeni Mavi ile Bodrum'da!

Çeşme Sahilleri Yıkıldı! Özge Yağız Ve Kübra Balcan Plajda Fit Vücutlarıyla Düşman Çatlattı!
  • 13-07-2026 09:22

Çeşme Sahilleri Yıkıldı! Özge Yağız Ve Kübra Balcan Plajda Fit Vücutlarıyla Düşman Çatlattı!