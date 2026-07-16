Serdar Ortaç'tan Tanju Okan'a Duygusal Saygı Duruşu: "Öyle Sarhoş Olsam ki" Şarkısını Yorumladı

Serdar Ortaç, dinleyicilerine büyük bir sürpriz sunarak arşivlik bir çalışmaya imza attı. Başarılı sanatçı Türk pop ve aranjman tarihinin en köklü yapıtlarından biri olarak kabul gören "Öyle Sarhoş Olsam ki" adlı unutulmaz şarkıyı kendi ses rengiyle yeniden yorumladı. Döneminin ruhunu en yalın haliyle yansıtan kült eser, Ortaç'ın karakteristik vokal teknikleri ve günümüzün modern müzikal altyapı dokunuşlarıyla harmanlandı.

Nostaljik Klasik Yeniden Canlandı

Müzik tarihine altın harflerle yazılan bu eserin derinlikli sözleri Güzin Gürman'ın imzasını taşırken, kulaklara kazınan bestesi ise usta müzisyen Bülent Şençalar'ın parmaklarından dökülmüştü. İlk olarak Türk müziğinin efsanevi sesi Tanju Okan'ın muazzam yorumuyla kitlelerle buluşan eser yayımlandığı ilk dönemde çok büyük bir ilgiyle karşılanmış ve zamanla kalıcı bir klasiğe dönüşmüştü. Aradan geçen onca yıla rağmen güncelliğini yitirmeyen bu parça Serdar Ortaç'ın yenilikçi adaptasyonu sayesinde yeni nesil dinleyicilerin de müzik listelerine girmeyi hedefliyor. Proje hem usta sanatçı Tanju Okan'ın anısına şık bir vefa örneği sergiliyor hem Türk pop mirasının zamansız gücünü bir kez daha teyit ediyor.

Güçlü Yapım Kadrosu

Müzikal anlamda iki farklı dönemi ve kuşağı birleştiren bu iddialı çalışmanın arka planında profesyonel bir yapım süreci bulunuyor. Projenin genel yapımcılığını sektörün tanınan markalarından Bordo Müzik üstlenirken prodüktörlüğünü Medeni Uçar yürüttü. Titizlikle gerçekleştirilen stüdyo kayıtlarının ardından tamamlanan single tüm dijital müzik platformlarında müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Serdar Ortaç'ın genellikle kendi yazdığı hareketli dans hitleriyle bilinen tarzının dışına çıkarak böylesine ağır ve duygusal bir klasiğe hayat vermesi kariyerinde de oldukça dikkat çekici ve farklı bir sanatsal halka oluşturuyor.