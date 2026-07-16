Cansel Elçin, Muhtemel Aşk'ın Fenomen Karakteri Levent Bartıner'i Anlattı

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan "Muhtemel Aşk" dizisinde "Levent Bartıner" karakterini canlandıran deneyimli oyuncu Cansel Elçin hayat verdiği sıra dışı karakter hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Elçin, Levent'in filtresiz, aklından geçeni doğrudan söyleyen ancak kötü niyet barındırmayan doğal yapısının kendisini cezbettiğini belirtti. Karakterin sürprizlerle dolu doğasını oynamanın bir aktör için son derece keyifli olduğunu vurgulayan Elçin rolü dozajı hafifçe kaçırılmış eğlenceli bir üslupla ele aldığını ifade etti. Karakterin kriz anlarındaki soğukkanlılığını, özgüvenini ve pratik zekasını takdir ettiğini belirten sanatçı gerçek hayatta Levent ile karşılaşması durumunda arkadaş olabileceğini ancak onun her gün görüşülecek bir tip olmadığını da sözlerine ekledi.

Sosyal Medyada Gündem Olan Soğan Sahnesi

Yapımın dikkat çeken sahnelerinden biri olan "soğan sahnesi" hakkında konuşan Cansel Elçin çekimler sırasında dublör kullanmadığı yönünde daha önce yaptığı açıklamaların tatlı bir şaka olduğunu belirtti. İzleyicilerin bu mizahi oyuna katılmasına sevindiğini dile getiren Elçin sahnenin komikliğini artırmak için Müge Bayramoğlu ile birlikte kamera arkasında uzun provalar yaptıklarını söyledi. Yönetmen Altan Dönmez'in kamerayı yerleştirdiği farklı açılarda gülmemek için kendilerini zor tuttuklarını anlatan sanatçı bu projenin kariyerindeki ilk yaz dizisi tecrübesi olduğunu söyledi. Elçin yaz ekranının getirdiği yüksek enerjinin ve set ekibinin moralinin çekim kalitesine doğrudan yansıdığını ifade etti. Sette genç meslektaşlarıyla çalışmanın kendisini beslediğini aktaran Elçin her gün yeni şeyler öğrenmeye devam ettiğinin altını çizdi.

Babalık ve Evlilik Hayatına Dair Samimi İtiraflar

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Cansel Elçin kendisi gibi oyuncu olan eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile evliliğine dair önemli detaylar paylaştı. Aynı mesleği icra etmenin büyük bir avantaj olduğunu belirten Elçin kelimelere gerek duymadan birbirlerinin yorgunluğunu ve stresini anlayabildiklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl dünyaya gelen oğlu Atlas ile babalık duygusunu tadan ünlü aktör bu deneyimin kendisini çok daha sabırlı bir insana dönüştürdüğünü ve hayatta "anda kalmayı" öğrettiğini belirtti. Aktif bir yaşam süren ve kortlardaki başarısıyla milli tenisçi unvanını elinde bulunduran Elçin sporun kendisine kazandırdığı zihinsel dayanıklılığın hem oyunculukta hem günlük yaşamda en büyük destekçisi olduğunu sözlerine ekledi.