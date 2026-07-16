Bir Ay İçinde İkinci Kez Ölümden Dönen Göksun Çam: "Sağ Çıkmam Mucize"

İzmir-İstanbul yolunda kaza yapan Göksun Çam, hurdaya dönen otomobilden sağ çıkmasının mucize olduğunu açıkladı.

Bir Ay İçinde İkinci Kez Ölümden Dönen Göksun Çam:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-07-2026 20:42

Göksun Çam İzmir'den İstanbul'a dönüş yolculuğu sırasında ölümcül bir trafik kazası geçirdi. Kullandığı otoyolun en sağ şeridinde ilerleyen başarılı oyuncunun kullandığı otomobile arkadan gelen bir araç çarptı. Edinilen bilgilere göre sol şeritten aşırı hızla giden ve trafik akışını tehlikeye sokacak şekilde makas atarak ilerleyen bir sürücü kontrolsüz manevrayla Çam'ın arabasına arkadan vurdu. Çarpışmanın şiddetiyle direksiyon kontrolünü kaybeden ünlü oyuncu, otoyolda metrelerce sürüklendi. Çevredeki diğer sürücüler kontrolden çıkan aracın kendi etrafında daireler çizerek savrulduğunu belirtti.

"Otomobilden Sağ Çıkmam Mucize"

Geçirdiği feci kazanın dehşet verici detaylarını paylaşan Göksun Çam çarpmanın etkisiyle yaklaşık 35 metre boyunca döne döne sürüklendiğini ve en sonunda refüje çarparak durabildiğini ifade etti. Kaza esnasında aracında iki köpeğinin de bulunduğunu belirten ünlü sanatçı arabanın durmaması halinde şarampole yuvarlanmaktan kurtulamayacağını dile getirdi. Otomobilinin tamamen kullanılamaz hale gelerek pert olduğu kazadan sağ çıkmasını "mucize" olarak nitelendiren Çam çene ve bacak bölgesinden yaralandı. Hastanedeki ilk tedavisinin ardından taburcu edilen oyuncu can dostlarının bu şiddetli kazayı hiçbir yara almadan atlatmasını yaşadığı büyük şokun içindeki tek tesellisi olarak değerlendirdi.

Bir Ay İçinde İkinci Kez Ölümden Döndü

Başarılı oyuncu Göksun Çam'ın çok yakın bir zaman dilimi içinde benzer bir ölüm tehlikesi daha atlattığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz ay bir hayvan barınağı ziyareti dönüşünde yaya olarak ilerlerken bir kazaya daha karıştığını belirten Çam, barınak çıkışında bir aracın arkadan kendisine çarptığını söyledi. Neredeyse ezilmekten son anda kurtulduğunu dile getiren ünlü isim çok kısa bir süre içinde hayatında iki kez ölümle burun buruna geldiğini vurguladı. Üst üste yaşadığı bu ağır şokları atlatmaya çalışan Çam'ın sağlık durumu yakından takip edilirken kazaya sebebiyet veren genç sürücüyle ilgili yasal işlemler devam ediyor.

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