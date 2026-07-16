Levent Üzümcü'ye Şok Ceza: Mahkemeden Ev Hapsi Kararı Çıktı

Deneyimli tiyatrocu Levent Üzümcü hakkında yürütülen adli soruşturmada karar açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği sulh ceza hakimliği sanatçı hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Tutuklama talebini geri çeviren mahkeme Üzümcü’nün yurt dışına çıkışını da yasaklayarak serbest bırakılmasına karar verdi. Bu karar doğrultusunda ünlü oyuncu yargılama süreci boyunca konutunu terk edemeyecek. Sanatçının İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Genel Sanat Yönetmenliği görevini ev hapsi sürecinde nasıl sürdüreceği şimdiden kamuoyunda merak konusu oldu.

Sosyal Medya Paylaşımı Soruşturma Başlattı

Sürecin başlangıcı İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni olan Levent Üzümcü’nün kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla gerçekleşti. Sanatçı, 15 Temmuz gece yarısından sonra gerçekleştirdiği paylaşımda "Gözaltına alınıyorum" ifadesini kullanarak takipçilerini bilgilendirdi. Kısa süre sonra avukatı Uğur Poyraz da sosyal ağlar üzerinden bir açıklama yaparak müvekkilinin paylaştığı tek bir gönderi nedeniyle kolluk kuvvetlerince gözaltına alındığını ve İstanbul’a nakledildiğini kamuoyuna duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise yürüttüğü soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada "@LeventUzumcu" rumuzlu X hesabı kullanıcısının tespit edilerek gözaltı işlemlerinin başlatıldığını teyit etti.

Tutuklama Talebi Reddedildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde gözaltına alındıktan sonra hızlı bir şekilde kara yoluyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Üzümcü emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık katında ifade veren ünlü sanatçı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlaması yöneltildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek usta tiyatrocunun tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine başvurdu. Ancak savunma avukatlarının itirazlarını ve yasal parametreleri değerlendiren mahkeme heyeti tutuklama tedbirinin ölçüsüz olacağına karar vererek bunun yerine ev hapsi uygulanmasını uygun gördü. Kararın tebliğ edilmesiyle birlikte evine gönderilen oyuncunun bundan sonraki tüm adli süreci ev hapsi adli kontrolü altında seyredecek.

Adli Kontrol Koşulları Devreye Girdi

Yargı organları tarafından verilen ev hapsi kararı uyarınca Levent Üzümcü soruşturma tamamlanana kadar evinde kalacak. Yurt dışına çıkış yasağı da bu süreçte sanatçının seyahat özgürlüğünü kısıtlayan en önemli ikinci tedbir olarak uygulanacak. Bu yasal kararla birlikte hem sanat dünyasında hem sosyal mecralarda geniş yankı bulan yargılama süreci,emniyetin ve savcılığın adli adımlarıyla devam edecek.