Asena Keskinci Setten Tesettürlü Fotoğrafını Paylaştı: "Tesettür Yakışıyor Ablanıza"

Televizyon ekranlarında uzun yıllar izleyicilerin ilgiyle takip ettiği "Bez Bebek" dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Asena Keskinci oyunculuk kariyerinde yeni bir döneme geçiş yapıyor. Çocuk yaşta başladığı ekran yolculuğunu yetişkin rollerine taşıyan sanatçı son dönemde dijital platformlar için üretilen yapımlara odaklanıyor. Yakın geçmişte seyirciyle buluşan "Jasmine" adlı dizide sergilediği performansla dikkatleri çeken oyuncu bu projedeki rolüyle medyanın gündeminde önemli bir yer tuttu. Gençlik dizilerinin ardından tamamen farklı bir senaryo türüne yönelen Keskinci, oyunculuk rotasını Türkiye'de belirli bir gişe potansiyeline ve izleyici kitlesine sahip olan korku sinemasına çevirdi.

Setten Gelen Sürpriz Fotoğraf

"Üç Harfliler: Mühür" isimli yeni sinema projesi için kamera karşısına geçen Asena Keskinci canlandıracağı karakterin set içi hazırlıklarını takipçilerine gösterdi. Sosyal ağları aktif biçimde kullanan oyuncu setten yayınladığı son kareyle hayranlarının dikkatini üzerine topladı. Çekim aralarında başörtüsü takarak objektiflere poz veren sanatçı yapımın karakter tasarımına dair ilk görsel detayları sundu.

"Tesettür Yakışıyor Ablanıza"

Sinema salonlarında izleyicinin karşısına farklı bir profille çıkmaya hazırlanan oyuncu set fotoğrafını yayınlarken kendisiyle dalga geçmeyi ihmal etmedi. Şahsi hesabı üzerinden fotoğrafını paylaşan Keskinci gönderisine "Tesettür baya yakışıyor ablanıza ama burada fotoyu bana çektirdikleri için armut gibi çıkmışım, canınız sağ olsun" notunu ekledi. Çekimlerin yoğun çalışma temposu içerisinde kaydedilen bu kare filmin genel kurgusundaki karanlık ve kasvetli havaya tezat oluşturan eğlenceli bir an olarak sosyal medyada yer buldu. Setteki çalışmaları planlanan takvime uygun şekilde ilerleyen projenin yapım şirketi filmi 25 Eylül 2026'da ülke genelindeki sinema salonlarında aynı anda vizyona sokmayı hedefliyor.