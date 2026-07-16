Sosyal Medya Hesaplarına Erişim Engeli Getirilen Dilan Polat Eşinin Hesabını Kullanmaya Başladı

Kişisel sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engelleri nedeniyle uzun süredir dijital dünyadan uzak kalan Dilan Polat, takipçileriyle yeniden bağ kurmak için farklı bir yöntem izledi. Kendi hesaplarındaki erişim engellerini eşinin hesabını kullanarak aşan Polat hazırladığı reklam içerikleriyle platformda paylaşım yapmaya geri döndü.

Ticari Mecburiyet

Polat ailesi, yakın korumaları ve aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat'ın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle oldukça sarsıcı günler geçirmişti. Güvenlik endişeleri ve yas süreci nedeniyle bir süre tedavi gören Dilan Polat'ın taburcu olur olmaz kamera karşısına geçmesi şaşkınlık yarattı. Çiftin ortaklaşa gerçekleştirdiği ürün tanıtımları hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gelen yorumlara eşinin profilinden yanıt veren Polat ticari yükümlülüklerine dikkat çekerek ayakta tutmaları gereken büyük bir organizasyonun bulunduğunu belirtti. Kendisine destek veren bir takipçisine teşekkür eden ünlü isim bir şekilde çarkların dönmesi gerektiğini ifade etti.

İş Hayatını Durdurmak Mümkün Değil

Reklam paylaşımlarının ardından gelen eleştirilere ve sorulara Engin Polat da eşinin hesabından yaptığı açıklamayla açıklık getirdi. Sahip oldukları ticari yapının büyüklüğüne vurgu yapan Polat markaların faaliyetlerini tamamen askıya almalarının gerçekçi olmadığını savundu. Sosyal medyadaki eski aktif günlerine tamamen dönmeseler bile ticari devamlılık adına bu tarz paylaşımları sürdüreceklerini belirtti. Çiftin sonraki adımları merakla takip ediliyor.