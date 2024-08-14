Yazın alerjiye karşı 10 etkili öneri

Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında yoğun olan polen alerjisi Ağustos itibariyle yerini yabani ot polenlerine bırakıyor. Alerjinin temel tedavi prensibinin “alerjenin saptanması ve bundan kaçınılması” olduğunun altını çizen Acıbadem International Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nur Kaşkır Öztürk, “Alerjenin doğru saptanmasıyla, gerekli önlemlerin alınması ve tedavilerin yapılması sinüzit, otit ve astım gelişme riskini azaltıyor. Dünya nüfusunun yüzde 25-30’unun alerjenlere hassas olduğu düşünüldüğünde etkin tanı ve tedavinin önemi daha iyi anlaşılıyor” diyor. Bahar ayları ve yaz başında uzayan öksürük, burun akıntısı, hapşırık, gözlerde sulanma, yanma, geniz akıntısı, genizde kaşıntı, hırıltılı solunum ve nefes darlığı sorunu yaşayan hastalarda mutlaka alerjik nedenler de araştırılıyor. Tanı için, günümüzde oldukça pratik ve hızlı hale gelen alerji testleri uygulandığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nur Kaşkır Öztürk, bu testlerle hastanın tüm hayatı boyunca dikkat etmesi, sakınması gereken alerjenlerin 20 dakika gibi kısa bir sürede saptandığına dikkat çekiyor. Alerjinin doğru ve zamanında tanınması, hastaların astım bulgularının da olup olmadığının saptanması, kişinin ilerleyen yaşlarında solunum hastalıklarının önlenmesindeki önemli aşamaları oluşturuyor.

Güneşli ve rüzgarlı havada polen sayısı artıyor

Alerjenin saptanmasından sonra hastaya bu alerjenden kaçınma yolları; örneğin polene alerjik kişilere özellikle güneşli, rüzgarlı havalarda atmosferde polen sayısının arttığı, 10:00-14:00 saatleri arasında yoğunlaştığı anlatılıyor. Polen alerjilerine değinen Dr. Nur Kaşkır Öztürk, “Polenin yoğun olduğu aylarda hastaya iç mekanda zaman geçirmesinin daha uygun olduğu; evindeki, iş yerindeki klimalarda polen filtresi gerektiği ve bunların periyodik bakımlarının uygun olacağı; dış mekanda vakit geçirilecek ise güneş gözlüğü kullanması gerektiği anlatılıyor. Ayrıca eve gelince giysilerin yıkanması ve ev içinde kurutulması, hastanın duş almadan yatmaması da öneriliyor” diyor.

Tedavi edilirse sinüzit ve astım riski azalıyor!

Yeşil çayır, çimen, yabani ot ve ağaç poleni alerjileri alerjik rinit, yani saman nezlesi ve astım için çok sık rastlanılan alerjenler olarak biliniyor. Antihistaminik ilaçlar ve burun spreyleri tedavide belirgin şekilde fayda sağlasalar da esas önemli basamağı alerjenin saptanması ve kaçınılması oluşturuyor. Bu kaçınma yeterince olmazsa önerilen tedavi tam olarak başarı sağlayamıyor. Hastalar polenin atmosferde yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmazlarsa yakınmaları oldukça azalıyor. Alerjenin doğru saptanmasıyla gerekli önlemlerin alınması ve tedavilerin yapılması ise sinüzit, otit ve astımın gelişme riskini azaltıyor.

Bu önerileri dikkate alın!

Dünya genelinde nüfusun yüzde 25-30’unun alerjenlere hassas olduğu ve son 20-30 yılda bu oranın daha da arttığı düşünüldüğünde etkin tanı ve tedavinin önemi daha iyi anlaşılıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nur Kaşkır Öztürk, alerjenlere karşı alınması gereken önlemleri şu 10 maddeyle sıralıyor: