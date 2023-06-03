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Yaz sezonunu açtı! Pelin Öztekin'den bikinili poz

Pelin Öztekin son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozuyla gündeme geldi.

Yaz sezonunu açtı! Pelin Öztekin'den bikinili poz
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-06-2023 13:50

Pelin Öztekin, son olarak 445 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınladığı bikinili bir pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Güneşli havanın keyfini çıkaran Öztekin, yeşil bikinisiyle verdiği pozuna, "İstanbul için deniz sezonu açılmıştır" notunu düştü. Ünlü ismin bu paylaşımı takipçileri arasında büyük ilgi gördü.

Pelin Öztekin, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ve takipçileriyle etkileşimde olan bir isim. Paylaştığı içeriklerle sık sık dikkat çeken Öztekin, bu sefer yaz mevsiminin gelişiyle birlikte deniz keyfini çektiğini takipçileriyle paylaştı.

Öztekin'in yeşil bikinili pozu, takipçileri arasında beğeni ve yorum yağmuruna neden oldu. Birçok hayranı, güzel oyuncunun doğal güzelliğine ve formuna övgüler yağdırdı.

 

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