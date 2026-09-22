Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu’ndan Şok Hamle!

Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu cephesinde ayrılığın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan ve ilişkilerini mümkün olduğunca gözlerden uzak sürdüren ikili yaklaşık beş ay önce yollarını ayırmıştı. Şimdi ise sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktıkları ortaya çıktı.

Bir dönem birlikte verdikleri pozlarla dikkat çeken Bürsin ve Yağcıoğlu’nun bu hamlesi doğal olarak magazin gündeminin de radarına girdi. İkilinin neden böyle bir karar aldığı ise merak konusu oldu.

Aşklarını Gözlerden Uzak Yaşadılar

Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu’nun ilişkisi geçtiğimiz yıl başlamıştı. Ünlü çift aşklarını ilk dönemlerde fazla göz önünde yaşamamayı tercih etti. Ancak zaman zaman sosyal medya hesaplarından birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaşarak ilişkilerini takipçileriyle de göstermişlerdi.

Özellikle birlikte oldukları dönemde samimi kareleriyle dikkat çeken ikili bir süre mutlu birliktelikleriyle konuşuldu.

Nisan Ayında Yollarını Ayırdılar

Ancak bu mutluluk uzun sürmedi. Bürsin ve Yağcıoğlu nisan ayında ilişkilerini sonlandırdı. Ayrılığın ardından bir süre daha sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam etmeleri dikkat çekmişti.

Aradan geçen yaklaşık beş ayın ardından ise ikiliden yeni bir sosyal medya hamlesi geldi. Bürsin ve Yağcıoğlu karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıkardı.

Takipleşmeyi Bırakmaları Gündem Oldu

Ayrılığın üzerinden aylar geçtikten sonra gelen bu hareket “Neden şimdi?” sorusunu da beraberinde getirdi. İkilinin sosyal medyada birbirlerini silmesi eski ilişkilerinin yeniden magazin gündemine taşınmasına neden oldu.

Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu cephesindeki bu gelişmenin ardından gözler ikiliden gelecek olası bir açıklamaya çevrildi. Şimdilik taraflardan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.