Hakan Sabancı’nın Yanındaki Güzel Kim?

Hakan Sabancı bu kez özel hayatıyla magazin gündemine geldi. Ünlü iş insanı çağdaş sanat dünyasının önemli etkinliklerinden Contemporary Istanbul’un açılışında görüntülendi. Ancak Sabancı’nın gecede yalnız olmaması dikkat çekti.

Etkinliğe tekneyle gelen Hakan Sabancı’nın yanında İspanyol model Tatiana Panakal vardı. İkilinin birlikte görüntülenmesi gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

Yanındaki İsim Belli Oldu

Sabancı’nın etkinlik boyunca yanında bulunan kadın arkadaşının İspanyol model Tatiana Panakal olduğu öğrenildi. İkilinin sergi açılışına birlikte katılması özellikle Sabancı’nın özel hayatını yakından takip edenlerin dikkatinden kaçmadı.

Sanat dünyasından birçok ismin bir araya geldiği gecede Sabancı’nın yanındaki isim merak edilirken kısa süre içinde modelin kimliği de ortaya çıktı.

Hande Erçel Sonrası Yeni İsimler

Hakan Sabancı’nın özel hayatı son dönemde sık sık magazin sayfalarında yer alıyor. Ünlü iş insanı geçtiğimiz yıl oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı ilişkiyle uzun süre gündemde kalmıştı.

Çiftin yollarını ayırmasının ardından Sabancı’nın adı bu kez oyuncu Rabia Soytürk ile anılmıştı. Şimdi ise Contemporary Istanbul açılışındaki görüntüler Sabancı’nın hayatında yeni bir isim olduğu iddialarını gündeme taşıdı.

Gecenin Merak Edilen İkilisi

Hakan Sabancı ve Tatiana Panakal’ın sergi açılışına birlikte katılması magazin dünyasında merak uyandırırken ikilinin arasındaki ilişkinin boyutu ise şimdilik net değil.

Sabancı’nın özel hayatıyla ilgili yeni gelişmeler yakından takip edilirken Tatiana Panakal’la birlikte görüntülenmesi de gecenin öne çıkan detaylarından biri oldu. İkiliden konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama gelmedi.