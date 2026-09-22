Hayal Köseoğlu Bağımlılığını Açıkladı!

Oyuncu Hayal Köseoğlu sosyal medya alışkanlığıyla ilgili yaptığı samimi açıklamayla dikkat çekti. Özellikle X’te vakit geçirmeyi sevdiğini söyleyen ünlü oyuncu platformdaki kullanım şekliyle ilgili de oldukça ilginç bir itirafta bulundu.

Köseoğlu hakkında olumsuz bir yorum gördüğünde bunu görmezden gelmek yerine merakına yenildiğini anlattı. Hatta işi biraz daha ileri götürüp kendisini eleştiren kişinin profiline girerek paylaşımlarını incelemeye başladığını söyledi.

Kötü Yorum Görünce Profiline Bakıyor

Hayal Köseoğlu’nun anlattığına göre süreç şöyle işliyor: Birisi hakkında kötü bir şey yazdığında önce o kişinin profiline giriyor. Ardından eski paylaşımlarına göz atıyor ve başka konularda yaptığı olumlu yorumları arıyor.

Oyuncu kendisini eleştiren kişinin iyi şeyler söylediği paylaşımları bulduğunda ise adeta kendisini teselli ediyor. Yani kötü bir yorumun ardından sosyal medyada küçük çaplı bir araştırma başlatıyor.

“Ben Tam Bir Twitter Bağımlısıyım”

Bu alışkanlığını oldukça açık bir şekilde anlatan Köseoğlu “Ben tam bir Twitter bağımlısıyım” diyerek durumu kendi ağzıyla özetledi.

Ünlü oyuncunun bu sözleri sosyal medyada zaman zaman hepimizin yaşadığı o tanıdık durumu da akıllara getirdi. İnsan bazen kendisi hakkında yazılan bir yorumu görüp “Kim bu?” diyerek merakına yenilebiliyor. Köseoğlu da bunu saklamak yerine açık açık anlattı.

Samimi Açıklaması Gülümsetti

Dobra açıklamaları ve kendine has tarzıyla sık sık gündeme gelen Hayal Köseoğlu bu kez sosyal medya alışkanlığıyla konuşuldu. Kendisini eleştirenlerin profillerini incelemesi ve olumlu paylaşımlarını bulup moral toplamaya çalışması oyuncunun takipçilerini de gülümsetti.

Köseoğlu’nun itirafı sosyal medyanın hayatımızdaki yerini bir kez daha gözler önüne serdi.