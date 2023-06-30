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Yaz Şarkısı'nın yayın tarihi belli oldu

Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği FOX’un yeni dizisi Yaz Şarkısı’ın yayın tarihi açıklandı. 9 Temmuz Pazar günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin yayınlanan son tanıtımına Derya Uluğ damga vurdu. Tanıtım, sosyal medya üzerinden çok sayıda yorum aldı.

Yaz Şarkısı'nın yayın tarihi belli oldu
Yayın Tarihi : 2023-06-30 11:56

Yaz ekranlarının favorisi olacak dizi, okumak için geldiği İstanbul’da babasının hayaline tutunan ve o hayali gerçekleştirmeye çalışan Yaz’ın (Nilsu Berfin Aktaş) hikayesini konu alıyor.

Doğa Can Anafarta’nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ramazan Demirli’nin kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zehra Yılmaz, Duygu Karaca, Su Şanad, Merve Sevin, Ömer Kılıç ve Selin Vardarlı gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Yaz Şarkısı, ilk bölümüyle 9 Haziran Cuma saat 20.00’de FOX’ta.

 

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