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Yaz Şarkısı’nın ön izlemesi yayınlandı!

FOX’un yeni dizisi Pastel Film imzalı Yaz Şarkısı’nın ön izlemesi yayınlandı. Klip tadında olan tanıtımdaki şarkı sosyal medyada büyük ilgi gördü. İzleyiciden şimdiden tam not alan dizinin tanıtımda çalan şarkısının söz ve bestesi Tuğrul Eylül Cerrahoğlu’na ait.

Yaz Şarkısı’nın ön izlemesi yayınlandı!
Yayın Tarihi : 2023-06-23 11:52

Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği FOX’un yeni dizisi “Yaz Şarkısı” okumak için geldiği İstanbul’da babasının hayaline tutunan ve o hayali gerçekleştirmeye çalışan Yaz’ın (Nilsu Berfin Aktaş) hikayesini konu alıyor. Doğa Can Anafarta’nın yönetmenliğini yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda; Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zehra Yılmaz, Duygu Karaca, Su Şanad, Merve Sevin, Ömer Kılıç ve Selin Vardarlı gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

 

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