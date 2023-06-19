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Gecce Magazin Haberleri

Yaz Şarkısı'nın ilk tanıtımı yayınlandı!

Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği FOX’un yeni dizisi “Yaz Şarkısı”nın ilk tanıtımı yayınlandı.

Yaz Şarkısı'nın ilk tanıtımı yayınlandı!
Yayın Tarihi : 2023-06-19 15:01

Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Zehra Yılmaz ve Oya Başar’ın göründüğü tanıtım, sosyal medyada birçok yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından “yılın dizisi” olarak adlandırılan Yaz Şarkısı, okumak için geldiği İstanbul’da babasının hayaline tutunan ve o hayali gerçekleştirmeye çalışan Yaz’ın (Nilsu Berfin Aktaş) hikayesini konu alıyor.

Doğa Can Anafarta’nın yönetmenliğini yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda; Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zehra Yılmaz, Duygu Karaca, Su Şanad, Merve Sevin, Ömer Kılıç ve Selin Vardarlı gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

 

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